El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha afirmado este lunes que es "imposible" no recurrir la ley catalana que regula los precios del alquiler debido a "la anticonstitucionalidad es tan evidente" que "no se puede pasar por alto". No obstante, el Gobierno no pedirá la suspensión automática de la ley como "gesto" con la Generalitat, de modo que la norma se seguirá aplicando en Cataluña hasta que se pronuncie el Tribunal Constitucional (TC).

El secretario de Organización socialista ha justificado el recurso ante el TC en que es "muy difícil" no registrarlo a la vista del informe "tan negativo" dictado por la Comisión de Garantías Estatutarias de Cataluña sobre la norma que el Parlament aprobó el pasado mes de septiembre con el apoyo de JxCat, ERC, los comunes y la CUP, para contener los disparados precios del alquiler de viviendas en 60 municipios de la comunidad autónoma declarados zonas con "tensión" residencial.

"Todo lo que podamos hacer en favor de la vivienda tiene que tener solidez jurídica", ha apuntado Ábalos al referirse a la ley del alquiler que está estudiando el Ejecutivo central. "Ha de ser una norma que "garantice la seguridad jurídica, que no sea cuestionable y que no se exponga a ser recurrido por cualquiera", ha añadido.

El ministro ha rechazado las acusaciones vertidas contra el PSOE por parte de algunos colectivos de inquilinos de ponerse del lado de los intereses de los especuladores. "Es muy temerario decir eso cuando uno pretende consolidar un derecho y no algo tan frágil como lo que se plantea", ha rebatido.

La regulación estatal podría aprobarse antes de suspender la catalana

La portavoz del PSC en el Parlament, Alícia Romero, ha asegurado este lunes que no se producirá una suspensión automática de la ley catalana que regula los precios del alquiler, ya que los socialistas intentarán que antes se apruebe en el Congreso la Ley de Vivienda, que prevé incluir esta regulación.

Romero ha destacado que el PSC se posicionó en contra de la regulación porque un informe del Consell de Garanties Estatutàries señalaba que el Parlament no tenía competencias para regular el precio del alquiler: "Fue la crónica de una muerte anunciada. Este conflicto de competencias ya lo sabíamos".

ERC no se cree las promesas del Gobierno

La secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha tachado este lunes de "error político gravísimo" que el Gobierno recurra la Ley catalana de regulación de los alquileres, aunque no pida la suspensión de la norma.

En rueda de prensa telemática, ha criticado que "están intentando torpedear" una ley que no existe en el resto de España y ha expresado su desconfianza con que el Gobierno vaya a impulsar una norma parecida, ya que cree que el PSOE no quiere hacerla.

"Ni hace ni deja hacer", ha dicho, y ha señalado que, si el Gobierno quiere actuar en políticas de vivienda, lo que tiene que hacer es una moratoria contra los desahucios y no recurrir una ley que, a su juicio, está funcionando.

Los comuns celebran que no se suspenda la ley

La líder de En Comú en el Parlament, Jéssica Albiach, ha celebrado que el Gobierno no suspenda la ley de regulación del alquiler catalana y ha reclamado que haya una ley de vivienda estatal.

"Esto quiere decir que blindar la ley catalana pasa porque esta regulación sea ya una realidad en todo el Estado", ha asegurado en un apunte en Twitter este lunes, y ha pedido que no se pierda más el tiempo para legislar en este sentido.