Cvirus.- La Comunitat demanarà "quan hi haja oportunitat" que la mascareta no siga obligatòria a l'aire lliure

Així ho ha confirmat aquest dilluns el president, Ximo Puig, com ja va defendre fa unes setmanes, encara que desconeix si està en l'ordre del dia de la reunió que compartirà el dimecres la ministra de Sanitat, Carolina Darias, amb els consellers autonòmics.

"En el primer moment que tinguem oportunitat ho plantejarem", ha garantit en roda de premsa abans d'un menjar amb empresaris.

És més, Puig ha recordat que ell ja va dir "fa temps" que hi ha constància científica que tant en les platges com en els espais naturals "no hi ha cap condicionant que faça necessari l'ús de la mascareta".