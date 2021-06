L'Arenal Sound suspèn l'edició de 2021 i fixa la pròxima entre el 2 i el 7 d'agost de 2022

L'organització de l'Arenal Sound ha confirmat aquest dilluns la suspensió de l'edició de 2021 del festival que se celebra a Borriana (Castelló), i ha anunciat que la pròxima tindrà lloc en 2022 -entre el 2 i el 7 d'agost-. Els primers noms del cartell es coneixeran al setembre.

En un comunicat penjat en la seua pàgina web, l'organització de l'esdeveniment assenyala que, "molt al seu pesar", el festival no podrà celebrar-se aquest estiu, "però només cal esperar una mica més per a viure la millor setmana de l'any. Serà del 2 al 7 d'agost de 2022, uns dies que des de ja queden marcats a foc en el calendari".

"Ha arribat el moment de tornar al lloc on som feliços: on ens deixem la veu en cada concert, on el sol d'estiu ens desperta cada matí en la tenda de campanya per a després refrescar-nos a la platja, on els veïns es converteixen en amics i on el festival es converteix en una experiència que recordem la resta de la nostra vida", ha afegit.

Segons l'organització, la pròxima edició serà la més especial de totes. "Massa temps sense veure'ns i infinites ganes de tot el que vé. Sounders del passat, del present i del futur, només podem dir-vos que Arenal Sound tornarà amb més força que mai i que seguirem fent historia junts", ha indicat.

Els abonaments i productes adquirits per a l'edició de 2020 passen a ser automàticament els tiquets per a l'edició de 2022, encara que si per alguna raó no es pot acudir a l'edició de 2022 i es vol sol·licitar el reembossament de qualsevol dels abonaments i/o productes, es pot fer des de les 12.00 hores del dilluns 14 de juny fins a les 12.00 hores del dilluns 28 de juny a través d'un formulari que farà arribar See Tiquets a través del correu electrònic i que també es podrà trobar en la web oficial del festival.

L'empresa See Tiquets procedirà amb la devolució dels mateixos i es rebrà els diners abans de l'1 de setembre de 2021. Així mateix, els veïns de Borriana que van comprar el seu abonament de manera física rebran un email en els pròxims dies amb tots els detalls.

L'organització del festival ha anunciat que està treballant en el cartell d'Arenal Sound 2022 i del que es coneixeran els primers noms al llarg del mes de setembre.