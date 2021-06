La presentadora de El programa de Ana Rosa ha entrevistado este lunes en directo al líder de Vox, Santiago Abascal, tras la concentración de las derechas en Colón donde los manifestantes se posicionaron en contra del indulto de los presos catalanes encarcelados por el Procés. El presidente Vox ha sido muy duro con el Gobierno y con la gestión del Ejecutivo del la crisis territorial en Cataluña.

Abascal ha asegurado que el Gobierno liderado por Pedro Sánchez "llegó al poder de manera ilegítima", comentario que ha puesto en alerta a la presentadora del magazine matutino. "No digo ilegal, digo de manera ilegítima, mintiendo a los españoles, porque no es legítimo decir una cosa en campaña electoral t hacer exactamente la contraría en el Gobierno", ha aclarado posteriormente el presidente de la formación de derechas.

El líder de Vox ha subrayado que el presidente aseguró en cierto punto de la campaña electoral que no pactaría con Podemos y con los independentistas. "El que ha llegado ilegítimamente al poder ahora se mantiene ilegalmente en el poder tomando decisiones que no pude tomar y eso es lo que estamos denunciando en este momento", ha añadido Abascal. Las afirmaciones del entrevistado han hecho que Ana Rosa se alarmase y saliese en defensa del Ejecutivo.

"El Gobierno nos puede gustar o no que pacte o que se apoye en determinado partidos pero es legal y absolutamente legítimo. Estamos en democracia, muchas veces la democracia que a ustedes les niegan", ha comentado Quintana. "No, no, no es legítimo mentir", ha interrumpido el líder de Vox. "No, no es moral", ha replicado la comunicadora. En ese momento, Abascal ha arremetido también contra la prensa: "¿Creéis que los políticos o los periodistas pueden mentir en una tertulia de manera impune. Eso no es legítimo".

La periodista la legitimidad que tienen todos los partidos que están presentes en la Cámara Baja: "Hasta ahora hay un Congreso de los Diputados que han votado todos los españoles y que mantienen el apoyo a Sánchez. Yo creo que eso sí es democrático, guste más a unos o guste más a otros. Es verdad que tampoco vas a estar votando todos los días. Se vota cada cuatro años".