Les denúncies per violència de gènere baixen un 8,5% el primer trimestre a la Comunitat

Del total de denúncies, 2.863 van ser presentades per la víctima directament en comissaria, açò és, un 6,8% menys que en el mateix trimestre de l'any anterior i 80 van ser presentades per la víctima en el jutjat, la qual cosa significa una reducció interanual del 43,3%.

D'altra banda, durant el primer trimestre de 2021 el nombre de denúncies presentades per familiars de la víctima en el jutjat va experimentar un considerable augment en passar de 18 a 290, açò és una pujada del 1.511% respecte al 2020. Les denúncies presentades per familiars de la víctima directament en comissaria també es van incrementar, en passar de 63 a 69, açò és, un 9,5% més que any passat.

De les 4.794 denúncies presentades a la Comunitat Valenciana, 2.681 es van registrar en la província de València, 1.747 en la d'Alacant i 366 ho van fer en els òrgans judicials de la província de Castelló.

En el període analitzat, el nombre total de víctimes registrades en territori valencià va ser de 4.699, un 7,3%% menys que en el mateix trimestre de 2020, en el qual van sumar 5.069. D'elles, 2.944 eren espanyoles i 1.755, estrangeres.

El total de víctimes menors tutelades en els òrgans judicials valencians va ascendir a 18, de les quals 12 tenien nacionalitat espanyola i sis, altres nacionalitats. Un total de 600 víctimes de violència es van acollir a la dispensa a l'obligació de declarar com testimoni, açò és un 8,7% més que les 552 que ho van fer en el primer trimestre de 2020.

Per províncies, 2.586 víctimes es van registrar a València, 1.747 corresponen a la d'Alacant i les restants 366 pertanyen a la província de Castelló.

La Comunitat Valenciana va ser la tercera del país en taxa de víctimes de la violència de gènere per cada 10.000 dones, amb un quocient de 18,3, només per darrere de Múrcia, amb 19,7 víctimes per cada 10.000 dones, i Balears amb 18,5. La mitjana en tota Espanya va ser de 14,2.

ORDES DE PROTECCIÓ

El nombre d'ordres de protecció sol·licitades davant els jutjats de violència sobre la dona valencians durant el primer trimestre de l'any va ser de 1.138, un 7,6% menys que les sol·licitades en any anterior. En aquests jutjats es van adoptar 946, es van denegar 149 i es van inadmetre 43. D'altra banda, els ordes registrats en els jutjats de guàrdia van ser 128, la qual cosa representa una reducció interanual del 30%.

El percentatge de sentències condemnatòries pel que fa al total de les dictades pels jutjats valencians especialitzats en Violència sobre la Dona va ser del 87,5%. En aquests òrgans judicials es va enjudiciar a 794 persones, un 8,5% més que l'any anterior.

Quant als processos de Violència de Gènere, els Jutjats penals valencians van enjudiciar a 1.050, amb un percentatge condemnatori del 68,2%.