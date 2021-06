Cs critica la desaparición de "más de 500 plazas" de aparcamiento para motos en el Casco Antiguo

En este sentido, ha lamentado a través de un comunicado que "como consecuencia de la señalización de los estacionamientos para patinetes eléctricos de alquiler", que forman parte del proyecto piloto adjudicado a dos empresas por el que pondrán en servicio más de 2.000 vehículos de movilidad personal, "los sevillanos estén sufriendo un nuevo inconveniente que dificulta en exceso las opciones para acceder a diario al centro para trabajar, estudiar o realizar cualquier gestión", ya que "con la supresión de estos aparcamientos hay zonas en las que es prácticamente imposible dejar la moto y otras en las que incluso se ven dobles y terceras filas".

Pimentel ha subrayado que "Ciudadanos fue el primero en plantear alegaciones para evitar la excesiva regulación que pretendía aplicar la Delegación de Movilidad, restringiendo el uso de patinetes incluso por encima de las directrices marcadas por la Dirección General de Tráfico". Pero a su vez, "siempre exigimos al equipo de gobierno una implantación ordenada de los vehículos de movilidad personal, que, entre otros, evitara la imagen de ver a los patinetes literalmente tirados en las acercas, aparcados en zonas peatonales del Casco Antiguo o juntos los principales monumentos de la ciudad", recalca.

Sin embargo, afirma que lo que está haciendo ahora el gobierno local es "vestir a un santo para desvestir a otro" y, por lo tanto, avisa de que no puede apoyar esta decisión, ya que "esta evidente falta de planificación condena a los usuarios de las motos a no poder acceder con ellas al centro porque no existen suficientes zonas autorizadas para poder estacionarlas".

El líder del partido liberal en el Consistorio hispalense ha anunciado que en el Pleno de este jueves se va a elevar una pregunta al alcalde de la ciudad para que dé una explicación sobre "esta nueva chapuza en la implantación de los patinetes eléctricos en la ciudad", que "acumula error tras error en lo que va de mandato". Así, ha advertido de que se necesita que el alcalde, Juan Espadas, aclare a todos los sevillanos "cuáles son las alternativas que va a ofrecer a todos los usuarios afectados" y "si su verdadero objetivo es restringir la entrada de las motos a las calles del Casco Antiguo o piensa 'indultar' a los motoristas para puedan seguir accediendo con normalidad al centro".

Además, ve necesario que informe "con todo detalle de si se van a seguir instalando aparcamientos de patinetes" y que, en caso afirmativo, "indique el número de nuevas plazas que van a suprimir", ya que "a día de hoy desconocemos si serán de motos, de vehículos en la zona azul o si se señalizarán en las aceras y en otras zonas peatonales".

Pimentel ha añadido que "no es ésta la única carencia que hemos detectado en el plan de aparcamientos para patinetes eléctricos", puesto que "el mapa actual discrimina a casi la mitad de los vecinos de Sevilla, excluyendo de su señalización y adecuación a los barrios más poblados de la ciudad".

Así, afirma que "al limitar en exceso el área que se destina a estos estacionamientos, se prohíbe de facto su utilización en aquellas zonas que no cuenten con aparcamientos", algo que, según los datos facilitados por el Ayuntamiento, "afecta a los barrios en los que se concentra la mayor parte de la población", como son los casos de "los distritos Norte, Este-Alcosa-Torreblanca o Sur", en los que "no hay prevista ninguna plaza para estos vehículos de movilidad personal". Por ello, "también pediremos al alcalde que nos explique si se va a rectificar este mapa inicial y se va a ampliar el uso de los patinetes eléctricos de alquiler al resto de sevillanos que actualmente se han quedado fuera de su implantación", ha concluido.