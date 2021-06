Cvirus.- Aerte recorrerà la normativa en residències i demanarà com a mesura cautelar que es permeta el contacte físic

De la mateixa manera, han acordat aquest dilluns reclamar l'eliminació de la reserva de les 1.400 places per a aïllaments en centres, la necessitat d'aconseguir un 95% de vacunació entre totes les persones del centre per a considerar-lo de vacunació completa i la possibilitat de fer ingressos en centres amb brots quan estiguen controlats.

Sobre aquest tema, el president d'Aerte, José María Toro, ha recalcat que, segons les dades del divendres de l'Imserso, portem deu setmanes sense morts per covid 19 en residències i no obstant açò, la Conselleria d'Igualtat "segueix sense fer cap canvi normatiu que permeta el contacte amb familiars".

Així mateix, ha recordat que la vicepresidenta i consellera, Mónica Oltra, va dir fa deu dies que "hi havia espai per a seguir avançant i, no obstant açò, tot segueix igual". No obstant açò, ha assenyalat que Oltra "almenys ens ha contestat públicament" mentre que la Conselleria de Sanitat "ni tan sols ha respost els correus demanant una reunió". "Els residents, les famílies i els professionals ja estan esgotats i no entenen que no es canvie la normativa. No ens ha quedat més remei que acudir als tribunals", ha recalcat.

Així mateix, ha destacat que el 98,7% de les persones usuàries han desenvolupat anticossos després de la vacunació, segons l'estudi ProVaVac de la Generalitat Valenciana. Per tot açò, i amb "les evidències que tenim, a dia de hui" des d'Aerte demanen a les famílies i professionals que se sumixen a aquesta reivindicació de modificació de la normativa que està "orientada a millorar la qualitat de la vida de les persones que atenem", ha postil·lat.