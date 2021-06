Els quiosquets saquejats en la Malva-rosa xifren en uns 15.000 euros els danys i demanen presència policial

Així ho ha indicat a Europa Press Televisió la gerent de Mar i Sombra, l'empresa que gestiona aquests locals, Esther Calero, que ha reclamat presència policial i "ajuda" per part "de les administracions perquè posen solució a açò". Ha demanat que "s'atallen els problemes dels botellons d'arrel" perquè no es convertisquen en una moda" i ha ressaltat que els actes vandàlics registrats aquest cap de setmana contra aquests quiosquets estan "fora del normal".

Calero ha explicat que han patit "moltíssima destrossa", amb trencament de la seua estructura i robatoris. A aquests danys se sumen els registrats en els espais on es guarden els matalafs de les hamaques de platja i en les ombrel·les, dos servicis que també gestiona la seua empresa.

"El dissabte al matí el primer que ens trobem van ser dos casetes, on guardem els matalafs d'hamaques, totalment trencades i afonat el sostre. I també el kiosko (quiosquet) número 10, amb el sostre afonat", ha exposat la gerent, que ha afegit que a més hi havia hamaques tirades i ombrel·les bolcades.

Esther Calero ha considerat que els danys registrats no han sigut "una cosa normal". "Aquest cap de setmana ens hem trobat actes vandàlics fora del normal, amb trencament de kioskos, robatoris i moltíssima destrossa", ha assenyalat.

Així mateix, ha comentat que després de tindre coneixement del succeït, veure-ho i saber pel que li han explicat que va haver-hi "molta gent damunt del sostre" dels establiment "saltant", va presentar una denúncia i es va posar en contacte amb la policia. "Vaig pensar que açò podia ser perillós, que podia haver-hi un accident", ha indicat, a més de lamentar els danys.

La responsable dels quiosquets danyats ha agregat que el dissabte a la nit es van repetir "amb més gravetat" els actes vandàlics que s'havien produït el divendres a la nit. Ha explicat que la policia es va posar en contacte amb ella el diumenge a les 7.30 hores per a comunicar-li que s'havien produït robatoris en els locals.

"Vam vindre i trobem el que es veu, tot robat, destrossat: neveres, mostradors, màquines de granissat, màquines de café, forn. Tot el que té un quiosquet d'aquests, tot robat i destrossat", ha insistit. Després d'açò, ha calculat que els danys poden xifrar-se en "uns 15.000 euros" i ha exposat que a això caldrà sumar dos dies sense treball, diumenge i dilluns, en principi. "Hui -dilluns- està tancat; ahir, diumenge i un dia important, també i el que se seguirà sumant", ha lamentat.

Esther Calero ha asseverat que a més de revisar-ho tot i fer balanç de danys, "el primer" que s'ha de fer és treballar per a posar-ho tot "una altra vegada en peus" i "intentar que demà estiga tot solucionat" i es puga "tornar al més prompte possible" a l'activitat diària.

La gerent ha afegit que la seua empresa està acostumada a "un vandalisme suportable", amb pintades, amb hamaques tombades, amb ombrel·les doblades o amb intents d'obertura de kioskos però no a una cosa "fora del normal" com "aquesta vegada", amb "un vandalisme extrem que no és normal". "Açò no ho hem viscut en 28 anys que portem ací treballant", ha afirmat.

A continuació, ha citat com exemple els danys registrats en el quiosquet número 11, on fins el "15 persones es van pujar a dalt del sostre" i van saltar "fins que el van aconseguir trencar". "No sé com no va haver-hi un accident. A partir d'ací van traure tot pel sostre. Tot, ací no quedava gens", ha apuntat.

"ES TORNARÀ A REPETIR"

Calero, preguntada per si creu que aquest poden tornar a donar-se, s'ha mostrat "convençuda que es tornaran a repetir". Després d'açò, ha subratllat que "l'única cosa" que demana és que hi haja "presència policial".

"És molt important que ara s'atallen els problemes dels botellons d'arrel, que es posen de debò amb açò perquè si no es convertiran en una moda. Han vist que és fàcil fer-ho entre molta gent i tornaran a fer-ho. Es convertiran en una moda, que és el que no volem", ha opinat.

Per açò, la gerent ha insistit a demanar "ajuda de les administracions, perquè posen solució a açò" i ha destacat que els danys produïts el cap de setmana han tingut lloc després de "un any molt difícil per a tots", especialment, per a "l'hoteleria i el turisme".

"El segon cap de setmana de treball -de la nova temporada d'estiu- ens hem trobat amb açò. Difícil de digerir", ha manifestat Calero, que ha mostrat la seua "impotència" davant el succeït. "Impotència perquè açò ho véiem vindre -ha sigut el primer cap de setmana sense toc de queda per la Covid-19 a la Comunitat Valenciana-. És la impotència que et queda", ha dit, alhora que ha criticat que no "s'haja posat solució" abans i ha afirmat sentir-se desprotegida.

Preguntada per si creu que botellons com el registrat en la Malva-rosa el cap de setmana passat es podrien evitar amb una ampliació d'horaris en l'hoteleria ha respost que "sí". "És una de les claus. Si la gent està en un local està més controlada que en el carrer i la policia té més fàcil controlar recintes tancats que la via pública, on es dispersa a gent molt més", ha exposat.