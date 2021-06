José Antonio Canales Rivera no atraviesa un buen momento, pues tras el fallecimiento de su tío José Rivera Riverita el pasado mes de enero, ahora se ha visto obligado a despedir a su padre, quien falleció recientemente en Cádiz.

La familia del colaborador de Sálvame se reunió el pasado fin de semana para dar el último adiós a José Antonio Canales Rivera, el marido de Teresa Rivera, la hermana de Paquirri, algo que ha provocado un profundo dolor en la familia.

El torero y tertuliano se ha dejado ver este lunes ante los medios de comunicación, a los que les ha agradecido las muestras de cariño. "Muchas gracias por preocuparos", ha avanzado, visiblemente serio, a Gtres.

No obstante, Canales Rivera no ha querido profundizar en el tema, pues se trata de una pérdida muy reciente: "No estamos ninguno bien, pero estas cosas son así y, afortunadamente, ha sido todo muy rápido".

A quienes sí les ha contado más detalles sobre su estado anímico ha sido a los reporteros de Europa Press: "El fallecimiento de un ser querido es durísimo. Y si encima es tu padre, con el que has compartido una vida entera...".

"Ahora está descansando porque el último año ha sido durísimo. No solo para él, sino también para mi madre", ha zanjado ante la prensa. Unas palabras optimistas con las que, ahora, afronta un nuevo luto.

El rostro de Telecinco ha emitido estas palabras envuelto en la polémica por la herencia de Riverita, del que asegura que lo dejó como "heredero universal".

Asimismo, estas afirmaciones no son compartidas por su tío, Antonio Rivera, quien recientemente subrayó que "la herencia está repartida, todo no se lo ha dejado".