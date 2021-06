Cvirus.- La Policia posa 105 denúncies per botellons en el primer cap de setmana sense toc de queda a Alacant

Així mateix s'han alçat 16 actes de denúncia per no portar posada la mascareta, així com s'han sancionat quatre per consum de drogues, a dos persones per fumar sense mantindre les distàncies i a altres quatre per desobediència, segons ha informat la regidoria de Seguretat en un comunicat.

Igualment s'ha intervingut en el carrer Castaños durant el cap de setmana en tres comiats de solters que incomplien les mesures 'anticovid', s'han dissolt un total d'11 festes en vivendes i s'ha sancionat tres establiments, un per tindre la pista de ball habilitada, i dos per incompliment de l'horari de tancament.

L'Ajuntament d'Alacant ha fet un balanç "positiu" de l'operatiu de Seguretat organitzat aquest primer cap de setmana sense toc de queda després del cessament de l'estat d'alarma, en el qual han participat més de tres-cents Policies Locals per a garantir les mesures anticovid i previndre els botellons a la ciutat.

El regidor de Seguretat, José Ramón González, ha posat en valor el "excepcional treball que ha realitzat la Policia Local aquest cap de setmana, que ha transcorregut sense incidents com en altres ciutats i el comportament dels ciutadans".

Al mateix temps que ha incidit que es "continuarà vetlant per la protecció de la salut i seguretat de tots els ciutadans, organitzant dispositius preventius i adoptant mesurades per a vigilar les zones i llocs de major afluència de persones amb l'objectiu de continuar amb dades d'incidència baixa de contagis de Covid a Alacant, així com les cinc platges".