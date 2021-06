El asesino confeso de Rocío Caíz ya ha ingresado en prisión tras la orden del juez. La joven asesinada salió de su casa en la localidad de San Martín de la Jara en Sevilla y no volvió, su familia apuntó desde un primer momento a Adrián, su expareja y padre de su hijo, como responsable de su desaparición, ya que la joven fue a su casa a recoger algunas de sus pertenencias. Además, la chica de 17 años ya lo había señalado como un maltratador lo que puso al joven de nacionalidad rumana en el punto de mira.

Tras días de búsqueda, Adrián se entregó a las autoridades y confesó haber matado a su exnovia y que después la descuartizó para deshacerse del cadáver. Sin embargo, esta no fue su primera versión ya que desde el primer momento se esmeró en defender su inocencia, incluso, concedió una entrevista al programa Espejo público para demostrar en televisión que no tenía nada que ver con la desaparición de Rocío.

La tranquilidad y el temple con el que se expresaba en directo llamó la atención de los telespectadores que pudieron ver cómo se dirigió a cámara para pedirle a la joven desaparecida que volviese a casa. Adrián quiso señalar en todo momento que Rocío se ha ido con un chico, dejando a su bebé de cuatro meses, y que le había robado dinero. De esta manera, conseguía desviar la atención sobre él y abría la posibilidad de que la víctima se hubiera escapado de casa.

"Rocío, por favor, vuelve, vuelve y da la cara, por favor sácame de esto. Si alguna vez me has querido de verdad por favor vuelve, por lo menos díselo a su mamá: 'Mamá he hecho una tontería'. Por favor, si me has querido de verdad dile a tu mamá dónde estás", decía el asesino confeso mirando a cámara hace apenas unos días. Este lunes, la periodista de Antena 3 a la que Adrián concedió la entrevista ha comentado su impresión tras ser testigo de las declaraciones del acusado.

El asesino confeso convenció a la audiencia

"Cuando yo supe que Adrián se había entregado y que había confesado lo único que hice fue sudar", ha comentado la reportera. Desiré ha reconocido que se dejó convencer por su argumentos y "por esa cara de bueno" y que si no hubiese creído sus buenas intenciones, la entrevista habría seguido otro cauce. "Yo le hubiera preguntado si él realmente había querido alguna vez a Rocío", ha comentado la periodista.

"Él quería apuntalar la coartada y por eso no da la entrevista tan rápido y sencillo, porque mi primera idea era ir a su casa, donde luego supimos que había matado a Rocío, a esperarlo allí y no esperaba para nada que él fuese a darme veinte minutos de entrevista", ha explicado la reportera. La abogada, Beatriz de Vicente, que estaba escuchando el testimonio de su compañera desde plató ha analizado algunos detalles de la entrevista que podían dejar ver que el entrevistado mentía.

"La emoción esperada, si tú estás mirando a cámara buscando desesperadamente al amor de tu vida, no tienes un sentimiento egoico, 'que aparezca, vuelve', no dices, 'por favor, sácame de esta'". Los colaboradores de Espejo público han comentado que viendo estas declaraciones se puede reconocer que el asesino confeso piensa en sí mismo.