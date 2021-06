Cvirus.- El PPCV demana que el Consell anul·le les restriccions a l'oci nocturn i no li "condemne a la desaparició"

Així ho ha anunciat el portaveu de Comerç del PP en Les Corts, Felipe Carrasco, després de la reunió que ha mantingut amb el president de la Federació d'Oci, Turisme, Joc, Activitats Recreatives i Indústries Afins de la Comunitat Valenciana (Fotur), Víctor Pérez, i el seu secretari general, Juanjo Carbonell, a la qual també ha assistit la regidora 'popular' en l'Ajuntament de València Paula Llobet, responsable de comerç i de dinamització econòmica.

Carrasco ha demanat al president de la Generalitat, Ximo Puig, "recapacitar davant el nociu de les seues mesures". "Aquest Consell ha posat les mesures més restrictives quant a horaris i limitació d'aforaments en l'oci nocturn a nivell nacional. Altres comunitats, competència directa quant a l'atracció de turistes, han sigut molt més flexibles", ha lamentat en un comunicat

Per a Felipe Carrasco, "l'actitud tancada de Puig, el que siguem l'autonomia amb les mesures més restrictives, provoca que s'espante la possibilitat d'arribada de més turisme perquè es crea alarma i té com conseqüència el tancament d'establiments que ja no poden aguantar més i l'aparició de botellons nocturns amb destrossa en el mobiliari urbà".

"No és comprensible que, malgrat que les dades sanitàries van a favor de la Comunitat Valenciana, Puig haja decidit donar l'esquena a un sector injuriat i demonitzat per aquest Consell. Les mesures adoptades, molt restrictives, no ajuden a eixir de la crisi. Puig no és conscient del dany que li està provocant a aquest sector i al turisme de la Comunitat Valenciana", ha exposat.

Segons Carrasco, "només un terç dels establiments d'oci ha obert des que estan aquestes mesures restrictives i només un 38 per cent dels pubs. No hi ha hagut un consens amb el sector per a aplicar les mesures i es perjudica nivell competitiu a la Comunitat Valenciana que té un 15% del seu PIB en el turisme".

Per tant, ha instat Puig al fet que no espere a l'1 de juliol per a flexibilitzar "sinó que comence ja" perquè "dia que passa, dia que tanquen pubs i discoteques". "Aquesta Comunitat no necessita més parada, ni més tancaments de negocis, ni més família en les cues de fam. Aquesta mesura erosiona al sector i no va alineada amb altres sectors ni amb les dades positives que presenta aquesta Comunitat", ha apuntat.