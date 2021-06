La Policia de València abordarà amb les universitats els altercats en la platja on van participar Erasmus

Així ho ha avançat el regidor de Seguretat Ciutadana, Aarón Cano, després d'un cap de setmana que deixa un balanç "irregular" per la "tempestat perfecta" del primer divendres i dissabte sense toc de queda, la fi de la Selectivitat i el bon temps. Açò sí, ha volgut deixar clar que el botelló no està estès per tota la ciutat ni "arrasa la platja".

Cano, que va estar a bord d'un cotxe patrulla en la nit del dissabte per diverses zones de València, ha assenyalat als periodistes que els principals punts de botelló van ser les places d'Hondures i el Cedre, en la zona universitària. A Hondures ha assegurat que va haver-hi uns 30 agents per a evacuar la plaça, on hi havia "moltes persones".

Respecte als altercats en la platja, ha remarcat que açò "no ha passat abans" i que es van produir "en una zona determinada" entre un quiosquet i una coneguda discoteca. "Anem a actuar de dilluns a diumenge i a ampliar la presència policial", ha garantit convençut a poder solucionar el problema del botelló en aquesta zona.

En general, l'edil de Policia ha anunciat que convocarà tant a la Federació de Veïns de València com a la Federació Empresarial d'Hoteleria (FEHV) i "a totes les parts implicades", com el Consell de la Joventut al costat de les regidores Lucía Beamud (Espai Públic) i Maite Ibáñez (Joventut), amb l'objectiu de "afrontar aquesta situació que no és merament policial".

I davant les crítiques del PP, el socialista ha posat l'accent que no fa falta un reforç policial -"qui diga això s'equivoca"- i que "el botelló no se soluciona exclusivament així" ni és un problema exclusiu de València. És més, ha assegurat que en l'etapa de Rita Barberá com a alcaldessa hi havia més botellons i que "la majoria dels qui ho fan són de València".

Per contra, ha cridat a centrar el treball en la conscienciació dels joves a no generar una "sensació d'indefensió" entre els veïns, així com a "trencar amb la cultura de l'alcohol desaforat que està impactant directament en el futur de molta gent".

El responsable de Policia ha puntualitzat a més que el nombre de sancions "no evidencia el treball policial" perquè els agents se centren en l'evacuació quan es produeixen aquest tipus de concentracions. "Cal prioritzar: o sanciones o evacues, però s'està denunciant locals i persones", ha recalcat, insistint que el primer és solucionar els problemes de convivència.

Per la seua banda, la regidora de Joventut, Maite Ibáñez, ha explicat durant la presentació de la campanya 'Decibels 0', dirigida la joventut sobre oci nocturn responsable, que la taula de treball al costat de les regidories de Cano i Beamud té com a objectiu "coordinar les accions" que es prepararan pròximament "en aquesta nova etapa d'obertura d'oci nocturn i de finalització de 'toc de queda' per a sumar accions entre les tres regidories".