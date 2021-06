Compromís insisteix en la necessària coordinació entre Centres Dona 24h i les comissaries que gestionen les denúncies

Segons ha assenyalat Tena en un comunicat, "la lluita contra la violència de gènere requereix tots els recursos humans i materials que les administracions tinguen el seu abast. La prevenció de la violència, l'atenció de les víctimes i la seua protecció i recuperació són processos complexos que requereixen personal format i qualificat que treballe de manera transversal per a arribar a tots els àmbits de la societat. Atés que la desigualtat i la violència de gènere són transversals, les actuacions de les administracions també han de ser-ho".

El diputat de Compromís ha subratllat que de les mesures aprovades en 2017, en el Pacte Valencià Contra la Violència de Gènere i Masclista, "més del 60% estan desenvolupades o en estat d'execució permanent" i moltes d'elles "integren una part important referida al treball que es fa en coordinació amb les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat".

No obstant açò, ha assegurat que els recursos actuals, la plantilla que es destina als efectius de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, "no són suficients". En analitzar les xifres del personal destinat a protegir a les dones víctimes de violència de gènere i als seus fills i filles, trobem un descens preocupant en els últims deu anys", ha afegit.

A més, ha subratllat que a la Comunitat Valenciana es produeixen "situacions molt dispars" ja que a Alacant el nombre d'efectius ha descendit un 22%, en passar de tindre 121 als 95 actuals; a Castelló no ha descendit però tampoc ha augmentat en els últims deu anys, amb un total de 28 agents i a València sí que s'ha produït un increment, de 129 a 147 agents.

En eixe sentit, per al diputat "l'increment d'efectius és fonamental per a garantir que les víctimes puguen rebre la millor atenció possible i per açò és imprescindible també complir amb els acords relatius a l'increment del cos de la Policia Autonòmica".

"Per aquesta raó, també cal començar noves negociacions amb el Govern central per a continuar incrementant la plantilla de la Policia de la Generalitat amb l'objectiu de desenvolupar les competències que té assignades la Policia Autonòmica, així com reclamar un increment de les places destinades a la violència de gènere", ha reclamat.

En aquest sentit, des de Compromís exigeixen que es cobrisquen les places disponibles per al Cos de la Policia Autonòmica que es van acordar en la Resolució del 17 d'octubre de 2018, de la Secretaria General Tècnica, per la qual es publica el Conveni de la Generalitat Valenciana, i s'adscriu una unitat de la Policia Nacional al territori valencià.

Finalment, sosté que el Govern central ha d'incrementar el personal de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat destinat a atendre i protegir a les víctimes de violència de gènere a Alacant i Castelló "de manera proporcional, per a garantir una igualtat dels recursos humans destinats a combatre la violència de gènere en tot el nostre territori".