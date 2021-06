Gimeno ve "irresponsable" fijar otra jornada escolar con la situación actual y recuerda que el protocolo es "flexible"

Así se ha pronunciado Gimeno al ser preguntado por los periodistas, al término de una rueda de prensa, por la moción aprobada el pasado jueves por el Parlamento, con los votos de Navarra Suma, Geroa Bai y EH Bildu, para que los centros educativos recuperen la jornada escolar previa al Covid.

El consejero de Educación ha recordado que su departamento ya tiene un protocolo de prevención y organización que, según ha indicado, "está trabajado con Salud" y que "ya contempla esta circunstancia, la posibilidad de volver a la jornada previa a la pandemia en cada uno de los centros". "Eso es una cosa que estaba establecida", ha remarcado.

Ha afirmado Gimeno que desde su departamento "lo que queremos es la normalidad educativa, en todos los ámbitos y sentidos" y ha defendido que Educación "no impone nada", son "las circunstancias las que imponen y el preservar la higiene y salud del alumnado". "En esta cuestión no hay caso, el protocolo ya establece una virtuosidad y flexibilidad para ajustarse a la pandemia", ha agregado.

Asimismo, ha defendido el análisis "riguroso" realizado por Educación para aprobar el protocolo y ha considerado que en estos momentos, con las "exigencias" de la ficha-comedor, el porcentaje de infecciones que hay en el contexto escolar -7,90- y las nuevas cepas "no se da ese condicionamiento de seguridad".

No obstante, el consejero ha asegurado que desde Educación también son "conscientes" de que hay empresas de catering y trabajadores en ERTE hasta septiembre y, en este sentido, ha destacado que el departamento "ya ha hablado con la CEN, tiene contactos con el consejero de Desarrollo Económico y está trabajando otros protocolos con Salud para que en el momento en el que los niveles e indicativos pandémicos sean otros podamos abordarlos".

"El departamento no para de trabajar en la adecuación, pero sería muy irresponsable que teniendo en cuenta tanto el protocolo de comedor, como los espacios que tienen los centros como el número de usuarios en estos momentos se estableciese otra organización de la jornada". "Pero eso no significa que no queramos ir a esa jornada, que impongamos nada, se desea volver a la normalidad y eso es lo que esperamos todos", ha enfatizado.

En este sentido, ha remarcado que los indicativos son "optimistas", pero hay que "ver si se mantienen". "Tenemos reuniones periódicas con el Departamento de Salud, nosotros trabajamos con el máximo rigor y acerbo posible a pesar de que quizás no nos beneficie a corto plazo determinadas actuaciones, pero la responsabilidad y cautela es nuestra disposición", ha subrayado.

Preguntado por si, por tanto, el protocolo no se va a modificar de cara a septiembre y el curso se iniciará con jornada continua, ha contestado que "está todo previsto, planificado, trabajado y se sigue en ese seguimiento". "Está todo absolutamente testado, deseamos que volvamos a la normalidad, pero la responsabilidad institucional y de quien tiene que organizar esto exige esta cuestión. Sabemos lo que querían las asociaciones de padres y madres y por eso hemos establecido esa ventana", ha agregado.