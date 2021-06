Lladró arriba a la "capital xinesa del disseny" amb un nou espai en Shenzhen

Mitjançant un comunicat, la marca ha explicat que 35 anys després del seu desembarcament en Xina, la marca valenciana "segueix creixent en l'imperi de la porcellana gràcies a una estratègia de desplegament multicanal que l'ha portat a conquistar els gegants d'ecommerce Tmall i JD amb la seua pròpia e-boutique".

Durant tot aquest temps, han començat a obrir espais en Beijing, Chengdu, Hong Kong i Taipéi, dutes a terme durant 2019 i 2020. Després de l'engegada fa just un any d'una nova filial en Shanghái, capital econòmica d'un territori que ha demostrat unes "grans perspectives de creixement per a la firma en els últims anys", Lladró "aferma la seua presència a Àsia".

Aquesta obertura té lloc en el marc d'un pla de desplegament multicanal que contempla tant boutiques pròpies, showrooms i espais pop-up com l'engegada de marketplaces digitals. De fet, en els últims dotze mesos Lladró també ha accelerat la seua penetració a Àsia a través del llançament dels seus e-boutiques en Tmall i JD (la Xina) i el seu aterratge en Amazon (el Japó) i Tata Cliq (l'Índia).

Com a resultat, al llarg de 2020, Lladró ha aconseguit mantindre i fins i tot superar els objectius de vendes previstos per al canal online, arribant a doblar xifres de venda respecte a l'exercici anterior.

A dia de hui, la marca comercialitza les seues peces en més de 100 països, amb el Japó (25,7%), els Estats Units i el Canadà (14,5%), l'Índia (9,4%) i la Xina al costat de la resta de països del sud d'Àsia (8,3%) com els mercats que concentren el major percentatge de vendes fora d'Espanya.

PHI Industrial, el fons propietari de la companyia des de 2017, té el focus posat en Xina com a mercat estratègic, tant per a potenciar les noves categories de producte com per la seua rellevància com a nexe cap a altres importants mercats de la zona Àsia-Pacífic.

La CEO de Lladró, Ana Rodríguez Nogueiras, ha explicat que la marca "ha evolucionat i innovat sense perdre la seua essència i en paral·lel a la sofisticació del perfil de consumidor". "Hui estem orgullosos de seguir gaudint d'un gran acolliment entre un públic que destaca per ser particularment exigent i avançat des d'un punt de vista tecnològic. Aprecia la diferenciació, la qualitat artística i la innovació que aporta cadascuna de les nostres peces", ha agregat.

El concepte de les noves boutiques va ser desenvolupat al costat de l'arquitecte Héctor Ruíz Velázquez, que va voler unir la faceta "més clàssica de la marca amb les creacions més avantguardistes en espais accessibles que no perden de vista l'exclusivitat". "Les diferents col·leccions d'escultura contemporània, il·luminació i fragàncies generen un ambient sensorial i creatiu que harmonitza el llegat artesanal amb la innovació", ha explicat.

D'aquesta manera, els visitants de la nova tenda en Shenzhen poden conéixer les diferents categories que treballa la firma: des de les creacions més recognoscibles (Lladró Heritage) a les peces més contemporànies (Lladró Design), passant per la porcellana funcional més sorprenent en propostes d'il·luminació i fragàncies per a la llar (Light & Scent i Home Accessories). En aquest espai, el blanc, esguitat per subtils centelleigs daurats, realça la bellesa i el luxe de la porcellana artesanal convertida en art.

L'arrancada en Shenzhen s'emmarca en el procés d'expansió, diversificació i transformació del negoci i segueix a altres obertures en localitzacions estratègiques com el centre Takashimaya de Singapur, les ciutats de Kaohsiung i Taipei a Taiwan, el complex Harbour City d'Hong Kong, i SKP, el centre comercial més luxós de Beijing. En totes elles, Lladró convida a viure la porcellana, a descobrir els seus secrets i les seues interminables opcions, ja que encaixa en qualsevol estil de vida i especialment en aquells que aposten pel valor artesanal, el disseny i la sostenibilitat.