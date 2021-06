Una sessió de "cinema sense pel·lícula" inspirada en Thelonius Monk tanca la temporada de la Mutant

La companyia Orquestina de Pigmeos presenta el pròxim cap de setmana una sessió de "cinema sense pel·lícula", amb l'obra 'Brilliant Corners', inspirada en la gravació de l'àlbum del mateix títol del compositor i pianista de jazz Thelonius Monk.

Segons ha detallat la sala en un comunicat, el 15 d'octubre de 1956, el cèlebre pianista i compositor de jazz Thelonius Monk es va tancar en un estudi al costat del seu quintet habitual de músics, decidit a gravar d'una tacada el tema principal del seu següent àlbum, Brilliant Corners.

No obstant això, "el perfeccionisme de Monk i la seua famosa tendència a la improvisació, units a la complexitat de la peça, van provocar una combinació difícil de suportar per al grup". Malgrat els problemes, quan el disc va veure la llum en 1957, "es va convertir en un clàssic del jazz i va encastellar a Monk a la categoria de geni".

Sis dècades després, l'esperit espontani de Brilliant Corners va servir d'inspiració al col·lectiu Orquestina de Pigmeos, format pel músic Nilo Gallego i el creador audiovisual Chus Domínguez, per a crear una peça escènica d'idèntic títol que els pròxims 25 i 26 de juny (amb dues funcions diàries a les 18 i 20.30 hores) servirà de colofó a la temporada de la Mutant.

Es tracta d'una performance col·lectiva de "cinema sense pel·lícula" en el qual els espectadors recorren l'espai com si formaren part d'un rodatge en el qual els enquadraments es generen a partir de gestos coreogràfics.

"Ens preguntàvem si és possible improvisar en la nostra vida quotidiana, o en una sala de cinema", expliquen Gallego i Domínguez, que compten ací amb la col·laboració de l'artista escènica Silvia Zayas. "Quan anem a veure una pel·lícula la mirada és unidireccional, no hi ha major marge que el de la nostra butaca. Ací trenquem amb eixa dinàmica, en un camí travessat pels cinc sentits, dins i fora d'una sala". Tot açò acompanyat pels sons de la ciutat i la trompeta i els paisatges electrònics basats en les composicions de Thelonius Monk.

Segona sessió d'AcciónLab

Abans, el 19 i 20 de juny, l'espai municipal acollirà una nova sessió d'AcciónLab, la trobada performativa que pretén acostar el públic aquesta disciplina a través de xarrades, tallers familiars i representacions. En aquesta ocasió, la cita inclourà conferències de col·lectius procedents de Noruega o Alemanya, a més de performances a càrrec dels artistes Isabel León, Denys Blaker i Kira Pérez (dia 19) i Ana Matey, Mario Montoya i Claudia Pascual (dia 20).