De la Rosa (CCOO), sobre el conflicto de Geacam: "El acuerdo está muy próximo, las diferencias no son importantes"

Así se ha pronunciado este lunes el líder sindical a preguntas de los medios en rueda de prensa, después de que la mediación para la huelga de Geacam terminara sin acuerdo el pasado viernes, por lo que los sindicatos anunciaron su intención de llevar el conflicto a la campaña de extinción, según expresaba el presidente del Comité de Empresa en Geacam, Manuel Amores.

De la Rosa ha señalado que el sindicato tiene "culo de hierro" en este asunto y ha mencionado que, tras nueve años sin convenio colectivo, no conoce a nadie que "haya aguantado el tipo sin movilizarse". "Cuando un conflicto después de nueve años no se cierra, es absolutamente legal la movilización y la huelga, si algún político no entiende que tienen derecho, ese político no entiende nada", ha aseverado.

Ha defendido a los trabajadores, subrayando su responsabilidad, y se ha mostrado convencido de que su flexibilidad contribuirá a que el acuerdo de materialice, no sin antes recordar que la Administración regional "necesita dar un paso adelante".