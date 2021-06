Cvirus.- Cs demana que la mascareta no siga obligatòria en exteriors sempre que es respecten els 1,5 metres

A través d'una proposició no de llei (PNL) en Les Corts, el grup 'taronja' insta al fet que cesse l'ús obligatori de les mascaretes en llocs oberts sempre que puga garantir-se una distància interpersonal.

També demana a la Generalitat que revise la resta de les restriccions en vigor i establisca un calendari de relaxació. "La vacunació avança a bon ritme i les dades epidemiològiques són millors", assenyala la seua síndica, Ruth Merino, en un comunicat.

Per a Cs, és fonamental eliminar l'obligatorietat de la mascareta en espais a l'aire lliure com les platges, de cara a la campanya turística. Critica a més que moltes de les mesures arreplegades en la llei no es corresponen a la situació actual de la pandèmia, ja que, "gràcies a la vacunació i a la responsabilitat dels valencians, la taxa d'hospitalitzacions i morts és molt menor".