La ponència del Congrés del PPCV posarà "la Comunitat al centre" per a "recuperar la llibertat" dels valencians

L'alcalde d'Alacant i la portaveu en l'Ajuntament de Castelló, Luis Barcala i Begoña Carrasco, han anunciat que la ponència arreplegarà "les propostes, les solucions i les receptes que defèn el PPCV per a recuperar els drets i llibertats", ha indicat la formació en un comunicat.

Així ho han manifestat en una reunió de treball per a avançar en el contingut de la ponència 'La Comunitat en el Centro' del XV Congrés del Partit Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV), que se celebrarà el pròxim 3 de juliol.

"Estem treballant en un projecte molt important per a defendre els interessos dels valencians" ha assenyalat Barcala. Carrasco ha assenyalat que després de la pandèmia "estem en un moment crucial per a la nostra Comunitat" ja que tenim "uns dirigents que estan més preocupats per reescriure el passat que per construir el present i apostar pel nostre futur".

En aquest sentit, ha assenyalat que aquesta Comunitat "necessita un canvi de forma urgent i eixe canvi només pot vindre de la mà del Partit Popular".