Montilla cree que Casado debería desautorizar a Ayuso por cuestionar que el Rey firme los indultos

El expresidente de la Generalitat José Montilla ha criticado que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se preguntase este domingo si el rey Felipe VI firmará los indultos a los presos del 1-O en caso de que el Gobierno los conceda: "No entiendo cómo el presidente del PP no la ha desautorizado", ha dicho en referencia a Pablo Casado.

"¿Qué estaba diciendo Ayuso? ¿Que el Rey no tiene que cumplir la función constitucional que tiene? ¿Le está pidiendo que no cumpla la Constitución?", ha añadido Montilla en una entrevista de Catalunya Ràdio recogida por Europa Press este lunes, en la que ha opinado que Ayuso sabe que es obligación del Rey firmar lo que se aprueba en el Consejo de Ministros, y que no lo dijo por desconocimiento.

Ayuso lo dijo en la concentración en Madrid en contra de los indultos en la plaza Colón, sobre la que Montilla ha dicho que estuvo menos llena que en otras ocasiones, "representando una parte de Madrid y una parte de España, pero una parte pequeña", que tiene por objetivo desgastar al Gobierno de Pedro Sánchez, según él.

Montilla ha subrayado que el monarca debe firmar lo que acuerde el Consejo de Ministros: "No tiene margen, debe cumplir la Constitución", ha sentenciado, y ha defendido que la decisión sobre los indultos se tome cuanto antes mejor, pero asegurando que estén bien argumentados para afrontar los recursos que augura que se presentarán.

Recursos ante los indultos

"Es evidente que la batalla no ha acabado y que habrá recursos ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo", por lo que los argumentos políticos y jurídicos deberán ser muy sólidos, según el expresidente socialista.

Ha recordado que en ocasiones anteriores la Justicia ha revocado indultos, por lo que el "montaje jurídico del acuerdo debe estar muy bien elaborado" y, preguntado por si se debería abordar la situación de los dirigentes independentistas en el extranjero, como el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, ha recordado que, para ser indultado, antes se tiene que ser juzgado.

Montilla ha sostenido que no es posible celebrar un referéndum a la escocesa en Catalunya, y que el Gobierno central no lo puede pactar porque no lo prevé la Constitución, tras lo que ha avisado: "Los que piensen que el 50% vale para hacer cualquier cosa, se equivocan".