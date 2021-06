CESM presenta una querella contra Sanitat per la creació del Servici Vital Avançat-Infermeria

Així, explica que aquestes unitats de nova creació, que estan dotades dels mateixos mitjans materials que els denominats SAMU, (Servici d'Atenció Mèdica Urgent), s'han conformat exclusivament amb personal d'infermeria sense la presència de professionals mèdics el que és "un clar i evident engany" als ciutadans davant situacions d'emergència.

En eixe sentit, assenyalen que en una situació d'urgència sanitària en les quals està en risc la seua salut, l'Administració els ofereix un servici assistit "exclusivament amb personal d'infermeria i sense la presència de facultatius, la qual cosa pot ocasionar "greus riscos per a la integritat i fins i tot la vida de ciutadans que precisen d'una assistència immediata, en ser assistits exclusivament, per personal no qualificat, per al seu correcte diagnòstic i tractament".

CESM recorda que aquestes mateixes unitats anomenades SVA-infermeria i creades per la Conselleria de Sanitat van ser suspeses l'any 2020 precisament per considerar la pròpia Administració que "no tenia suport legal". Malgrat açò, i de manera "inopinada han sigut posades de nou en funcionament, sense haver-se fet públiques les raons, motius i fonaments legals que han motivat la seua creació".

En aquesta línia, adverteixen que amb la seua posada en funcionament "s'envaeixen competències exclusives dels professionals mèdics".Així, indica que els protocols creats a aquest efecte així ho posen de manifest, i per tant el personal que presta servicis en SVA-Infermeria realitza actes i actuacions que es consideren "culpables d'un delicte d'intrusisme professional", a més de generar "una evident responsabilitat enfront dels ciutadans que no són advertits que qui els atén no és un professional mèdic i de les conseqüències per a la seua seguretat i integritat que d'açò es puga derivar".

De fet, afirma que ja s'han produït "incidències" en l'atenció i més encara quan el temps en el qual els ciutadans que demanden l'atenció urgent és "crucial per a evitar agreujaments en les seues lesions, i fins i tot pèrdua de vides".

Per açò, confien que amb aquesta querella contra la responsable del SES i contra els càrrecs directius de la conselleria responsables de la creació dels denominats SVA-Enfermeria (Servici Vital Avançat Infermeria) els jutjats procedisquen a "dirimir les responsabilitats" dels càrrecs de Conselleria de Sanitat que han creat i lloc en funcionament aquestes unitats, i al seu torn, "suspenguen d'una manera definitiva un servici d'atenció urgent a la població sense professionals mèdics".