Les obres de la Línia 10 del metro obliguen a tallar el trànsit de part de la Gran Via Ramón y Cajal fins a agost

En concret, es tracta del ramal corb de la part superior de la Gran Via Ramón y Cajal que dona accés al carrer Bailén i l'Estació del Nord, per la qual cosa no afecta al trànsit del pas inferior de la pròpia Gran Via. Mentre s'estenguen les obres, la part del carrer Bailén que dona accés a l'estació de Joaquín Sorolla d'Adif seguirà operativa, ha indicat la Generalitat en un comunicat.

Amb la finalitat d'informar i garantir la mobilitat en la zona, Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, en col·laboració amb l'Ajuntament de València, ha senyalitzat els punts afectats, en els quals s'indiquen els itineraris alternatius establits.

Aquests treballs formen part de les actuacions del condicionament del tram subterrani, pressupostat en més de 25 milions d'euros, que inclou l'execució de drenatges i canalitzacions laterals per a instal·lacions i els treballs d'arquitectura de les tres estacions que afecten a acabats, paviments, revestiments verticals, mobiliari, escales mecàniques, ascensors, etcètera.

A més, també estan en marxa les obres de condicionament de la superestructura de via, arquitectura i equipament de la Línia 10, corresponents al tram en superfície, des de l'eixida del túnel en la rampa de Amado Granell fins al barri de Natzaret, pressupostades en més de sis milions d'euros.

Els treballs d'arquitectura en les parades de superfície inclouen el condicionament i equipament de les marquesines, així com les instal·lacions elèctriques i enllumenat, peatge i informació a les persones viatgeres i la urbanització de les àrees afectades per l'obra.

El projecte de construcció del conjunt d'aquesta línia està cofinançat per la Unió Europea, a través del programa operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Feder) de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

La Línia 10, una vegada completada, unirà el centre de València amb la zona de la Ciutat de les Arts i els Ciències i el barri de Natzaret, i ampliarà de manera "molt considerable" l'oferta de transport de la xarxa de Metrovalencia, destaca l'Administració autonòmica. Aquesta línia combina trams subterranis i en superfície, amb un recorregut de 5,3 quilòmetres i 8 estacions i parades, tres d'elles subterrànies i cinc en superfície.