La casa de sant Vicent Ferrer reobri després de la seua restauració

La casa natalícia de Sant Vicent Ferrer, coneguda com el Pouet de Sant Vicent, al carrer del mateix nom a València, va reobrir al culte aquest dissabte amb la celebració d'una missa, després de finalitzar la reforma que ha durat un any i que ha permés reparar la teulada i les humitats i recuperar uns taulells del segle XV i la volta original de la capella, entre altres troballes.

Les obres, que han sigut desenvolupades per l'Ajuntament de València, van començar al juny de 2020 després de la petició de la comunitat de dominics, “considerant el sisé centenari de la mort del sant una bona efemèride per a realitzar la restauració de la seua casa natal, afectada per múltiples patologies (humitats, tèrmits i corcó) acumulades al llarg de 70 anys, ja que l'edifici actual data de 1950”, va explicar el dominic José Manuel Alcàsser, superior de la comunitat a la casa natalícia.

Rehabilitació casa natalícia de Sant Vicent Ferrer. Ajuntament de València

La reforma de la casa en la qual va nàixer en 1350 el patró de la Comunitat Valenciana ha permés descobrir uns taulells del gremi de Boneters, “que van ocupar la casa durant quasi tot el segle XV”, amb imatges que s'assemblen a un birret, i que van ser trobats en un respirador de la cripta on està el pou, “l'única part de la casa que es conserva que podria ser de l'època del sant i que a mitjan segle XIV se suposa que estava a nivell de carrer”, detalla Alcàsser.

Intervenció

Diversos estils. En la cripta s'ha deixat al descobert una paret per a esbrinar què hi ha darrere i per a mostrar els estils arquitectònics dels segles XVII i XVIII.

El Pouet miraculós. El seu famós Pouet, també en la cripta, dóna nom a la casa. A la seua aigua s'atribueixen diversos miracles.

Horaris. La casa obri al culte amb misses els dies laborals i els dissabtes. Les visites són de dilluns a divendres de 10.00 a 13.00 hores i de 17.00 a 20.00 hores, i els dissabtes al matí.

Teulada i vestíbul. La restauració ha permés reparar la teulada del carrer de la Mar, que estava a punt d'esfondrar-se, el vestíbul (amb valuosa taulelleria valenciana del XVIII), la volta gòtica de la capella, un quadre de V. López i l'església octogonal.