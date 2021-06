Denuncien botellots "multitudinaris" en la plaça Hondures i destrosses en els quiosquets de la Malva-rosa.

El regidor del PP a l'Ajuntament de València Santiago Ballester ha denunciat la celebració de botellots "multitudinaris" durant aquest cap de setmana en diversos punts de la ciutat, com en la plaça Hondures, i destrosses en els quiosquets de la Malva-rosa.

L'edil ha criticat el "descontrol" dels botellots davant "la falta d'un pla policial seriós" i ha reclamat un reforç per a previndre la celebració d'aquestes activitats, que "s'han estés ja per 11 barris, segons les dades de la Policia Local".

Ballester, en un comunicat, ha denunciat que, malgrat aquesta situació, "es continua retallant la plantilla de la Policia Local des que l'alcalde Joan Ribó i el PSPV van arribar a l'Ajuntament i, cosa que és més greu, els operatius que lluitaven contra el botellot".

Segons el representant popular, la Policia Local ha detectat botellots aquest cap de setmana a les platges del sud, com El Saler, Pinedo i Perellonet, així com en diferents punts de l'antic llit del Riu Túria i en els barris de Algirós, Benimaclet, Marxalenes, Marítim, Russafa, Plaza del Cedre, Hondures i el carrer Bomber Ramón Duart. "Són els punts on es produeixen els botellots amb les molèsties que això provoca als veïns d'aquestes zones de la ciutat", ha expressat.

En aquest sentit, ha assegurat que "no té sentit que l'esquerra mantinga restriccions a l'oci nocturn i no es lluite contra el botellot" i ha defensat que l'obertura completa de l'oci nocturn "seria una solució al botellot".

Ordenança

D'altra banda, el PP ha denunciat que el govern municipal "porta gastats 90.000 euros per a fer una ordenança de Convivència i Civisme de la qual encara no s'ha vist ni l'esborrany". En concret, ha puntualitzat Ballester, la Regidoria de Policia Local "va signar un conveni fa tres anys amb la Universitat de València per a la Càtedra Protecpol per la qual l'Ajuntament concedeix cada any a través de la Fundació de la Policia Local 30.000 euros amb l'objectiu d'elaborar l'ordenança de Convivència i Civisme".

No obstant això, ha qüestionat "per a què han servit aquests 90.000 euros" i s'ha preguntat "si és raonable pagar tal quantitat de diners per a elaborar una ordenança que encara no hem vist ni tan sols un esborrany tres anys després".

Així mateix, ha apuntat que el Síndic de Greuges ha admés la queixa presentada pel grup municipal del PP a l'Ajuntament, qui "ha instat la Regidoria a entregar l'esborrany de la futura ordenança de civisme en la qual treballa des de fa tres anys".

Segons el PP, l'organisme insta el departament que dirigeix l'edil Aarón Cano a facilitar "com més prompte millor" una còpia de l'esborrany de la futura normativa i recomana facilitar una còpia digitalitzada amb les dades i "tots els treballs realitzats per la Universitat i les factures que s'hagen abonat en virtut d'aquesta col·laboració". El PP també ha demanat "tota la informació" relacionada amb aquesta col·laboració interadministrativa.