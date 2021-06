Terraferida alerta por nuevos proyectos de canteras en espacios protegidos en Mallorca

En un comunicado, la organización ecologista ha criticado la "actitud permisiva" de la Dirección General de Industria del Govern, afirmando que "se limitan a aprobar todo lo que les llega" si les llega bajo la figura de un plan de restauración.

Terraferida ha avisado por los proyectos de Can Xorret (Felanitx), Clot dels Porcs (Palma), Son Delabau (Llucmajor), Can Negret (Alaró), Can Seu y Ses Praderes (Palma), Establiments, Son Tey (Sineu) y Puig d'en Mora (Manacor).

El grupo ha denunciado que "hay un nuevo boom de canteras, que están consiguiendo autorizaciones para explotar el territorio por periodos de tiempo larguísimos", y ha pedido al Govern "medidas para frenar el crecimiento urbanístico y turístico exagerado en Mallorca" y "redirigir la construcción a la rehabilitación de centros".

"Las canteras no restauran, sólo explotan e instalan plantas de asfalto y cemento cada día más impactantes", han incidido desde Terraferida.