La recomendación, con halago incluido, de Toñi Moreno a Isabel Díaz Ayuso sobre la maternidad

Isabel Díaz Ayuso se abrió de par en par durante la entrevista que concedió el pasado jueves a Bertín Osborne con motivo de la vuelta a la pequeña pantalla de Mi casa es la tuya.

La presidenta de la Comunidad de Madrid no dudó en hablar de todos y cada uno de los temas que puso sobre la mesa el andaluz y uno de ellos fue la maternidad y qué piensa sobre ser madre.

"Sí, me lo he planteado, lo que pasa es que, por distintas circunstancias, no lo he hecho al final… Va pasando el tiempo y ojalá me hubiera atrevido antes", le dijo la política, de 42 años, a Bertín.

"En caso de hacerlo me gustaría hacerlo con alguien. Tengo tres sobrinos, la de seis años me llama 'presidenta'", confesaba.

Entonces, Osborne le puso el ejemplo de Toñi Moreno, madre soltera a sus 46 años. La propia presentadora se hizo eco de esa alusión y quiso mandarle una recomendación a Ayuso a través de las redes sociales. "Si le gustan los niños Presidenta @IdiazAyuso no se lo piense", le comentó la gaditana, que, de paso, se deshizo en halagos hacia la presidenta de la Comunidad de Madrid. "Da gusto encontrar en política gente con naturalidad".