Via lliure al primer canó per als vianants subterrani que connectarà la L10 amb la resta de la xarxa de Metrovalencia

Un dels dos canons per als vianants que connectaran l'estació d'Alacant, la més cèntrica de la futura L10, amb la resta de la xarxa de Metrovalencia, començarà en setmanes les seues obres de construcció. Es tracta d'una infraestructura que discorrerà fins a l'estació de Bailén (L7), de manera que el traçat no quede aïllat del conjunt de la xarxa de metro i que els seus usuaris puguen transbordar i dirigir-se cap a altres destinacions.

De fet, aquest dilluns comencen els treballs previs per a, d'ací a unes setmanes, iniciar la construcció del propi canó per als vianants. Segons han informat fonts de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), es tracta de les connexions de desviaments ferroviaris de línies de xarxa i escomeses elèctriques per a connectar la L10 amb la xarxa actual del metre.

Segons apunten, és un "treball necessari per a, per exemple, fer possible la comunicació amb el Lloc de Comandament, que està a València Sud". Una vegada conclosos aquests treballs, inclosos en el projecte de la L10 i que a partir d'aquest dilluns provocaran talls de trànsit i desviaments del transport públic, començaran "en les pròximes setmanes" les obres del canó per als vianants que unirà Bailén amb Alacant.

Tal com van detallar des d'FGV el mes de gener passat, durant una visita a les obres de la L10 en l'estació d'Alacant, la nova connexió consistirà a habilitar la passarel·la per als vianants subterrània actualment sense ús en el túnel de Germanies per a connectar l'estació d'Alacant amb la de Bailén.

Passarel·la per als vianants sense ús en el túnel de Germanies que connectarà Alacant i Bailén. 20MINUTOS

Es tracta d'un recorregut de 130 metres de longitud, dels quals només cal construir pròpiament 26 metres. El pressupost estimat és d’1,4 milions d'euros, amb un termini d'execució de sis mesos, per la qual cosa podria estar a punt per a la posada en marxa de la L10, prevista per a març de 2022.

L'altra connexió, més costosa tant en pressupost com en terminis, és la que enllaçarà l'estació d'Alacant (L10) amb la de Xàtiva (L3, L5 i L9), amb una inversió prevista de 22 milions d'euros i un període d'execució de 20 mesos. Consistirà a habilitar un passadís amb tapís rodant (per a desplaçar-se sense caminar, similar al d'aeroports i estacions) de 250 metres de longitud. En concret, hi haurà huit tapissos (quatre per sentit).

A més, en eixe punt caldrà construir una escala i ascensor per a accedir al vestíbul de l'estació de Xàtiva, ja que l'existència d'un ramal de la séquia de Rovella a l'altura de la plaça de bous obliga a baixar la cota. Aquest fet, unit a l'afecció per reposició de serveis, eleva el cost de la intervenció i complica l'execució de la infraestructura, segons apunten els tècnics.

D'altra banda, aquesta passarel·la per als vianants subterrània es realitzarà en ple centre de la ciutat de València, amb les possibles afeccions a la mobilitat urbana i a elements patrimonials pròxims, com la plaça de bous i l'Estació del Nord. El projecte es va acabar de redactar a principis d'enguany, moment en el qual va començar la seua tramitació.

Desviament del trànsit i de línies d'autobús

Les obres que comencen aquest dilluns obliguen a tallar el trànsit en la zona superior del túnel de Germanies, a l'altura del carrer Bailén. L'accés a aquest carrer des de la Gran Via romandrà tancat al trànsit en sentit nord a partir de hui i fins a agost, a causa dels treballs previs que realitza FGV. Aquestes obres suposaran afeccions i desviaments del trànsit rodat i busos (línies 63 i 67 d'EMT i MetroBus).