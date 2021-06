PP vasco dice que los indultos son un "atropello" y cree que Sánchez va a traspasar un límite que es "inadmisible"

Garrido ha acudido este domingo hasta la carpa que su formación ha instalado en Vitoria para recoger firmas contra los indultos a los líderes del procés catalán y que también se han instalado en Bilbao, San Sebastián y otras ciudades del Estado.

De este modo, la dirigente popular ha querido mostrar su rechazo al "atropello" que supone la concesión de los indultos a unos presos que cumplen sus condenas por haber delinquido y "cometido delitos muy graves".

"El Tribunal Supremo decía que los indultos son inaceptables y lo son al no haber un ápice de arrepentimiento; son penas graves y se ha mostrado voluntad de volver a reincidir", ha advertido.

Asimismo, ha recordado las declaraciones pasadas de Pedro Sánchez respecto a que los presos cumplirían íntegramente sus penas y Garrido ha atribuido el cambio de opinión del presidente del Gobierno al hecho de mantener "la poltrona" y seguir "en el poder con aquellos que quieren romper la democracia y poner en un aprieto sistemático al estado de derecho".

Por otro lado, ha defendido que lo adecuado no son los indultos sino estar en Madrid y en numerosas ciudades del Estado "defendiendo la democracia y diciendo no a esta humillación". "Defendiendo nuestras instituciones y lo que hemos construido durante tanto tiempo, que hoy unos pocos quieren destruir", ha denunciado.

Garrido, que ha valorado que la ciudadanía se acerca hasta las carpas y muestra su "indignación", ha incidido en que la ciudadanía defiende sobre todo que "no se puede someter a este chantaje a nuestra democracia y a la sociedad española en su conjunto".

"Esto está para aportar cada uno su granito de arena y decir entre todos un no rotundo a la intención de Pedro Sánchez, que lo hace por mantenerse en el poder. Es capaz de hacer cualquier cosa y traspasar todos los límites. Sabíamos que Sánchez no era de fiar, pero este límite es inadmisible. Los demócratas no podemos aceptar este chantaje", ha añadido.

Por otro lado, y tras insistir en que se mantendrán las mesas "todo el tiempo que se necesario", ha afirmado que solo en Euskadi se han recogido ya más de un millar, aunque "la cifra real es mayor".