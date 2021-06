Una caravana de coches reclama en Pamplona la fijeza para los trabajadores públicos en "abuso de temporalidad"

La movilización, en la que han participado 25 vehículos, responde a una convocatoria a nivel nacional de MI15F (Plataforma Estatal de Trabajadores Públicos en Fraude de Ley) que se ha desarrollado en 24 ciudades. En Pamplona ha partido pasadas las 11.00 horas desde el parking de la Universidad Pública de Navarra. Los coches han recorrido las calles de Pamplona haciendo sonar sus bocinas y ataviados con globos negros y amarillos y carteles con sus reivindicaciones.

La marcha ha finalizado de nuevo en el parking de la UPNA donde Fátima Chafée, de TPAT, ha leído un manifiesto en el que se ha destacado que esta nueva movilización es la "más importante" porque "Europa nos avala". Así, ha recordado la sentencia del 3 de junio del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que declara contraria a Derecho comunitario la jurisprudencia española que permite renovar contratos temporales en el sector público a la espera de procesos selectivos para los que no existe un plazo concreto fijado y que también prohíbe que estos trabajadores pasen a tener contratos indefinidos no fijos.

En este manifiesto, la plataforma ha resaltado que el Estado tendrá que acatar esta sentencia para "dar estabilidad a casi un millón de interinos y trabajadores temporales". Y ha asegurado que "la única solución propuesta por el gobierno español a Bruselas es ilegal porque se basa exclusivamente en procesos selectivos de falsa estabilización" contrarios a la Directiva 1999/70 y porque "supondrán el despido libre y gratuito de cientos de miles de trabajadores públicos de aquí a 2024".

Ha remarcado que, tanto la sentencia del TJUE del 3 de junio como la del 19 de marzo, señalan que "los procesos selectivos no previenen el abuso si se convocan y se resuelven fuera de los plazos que establece la EBEP", que "no podemos competir con quien no es víctima de abuso" y que "las oposiciones libres son de resultado incierto y no sancionan a la administración que ha infringido la ley". "Enviarnos al paro con OPE ilegales es lo contrario a reparar el daño y, por lo tanto, contrario a la directiva", ha reprochado.

De la misma manera, ha afirmado que el "plan Iceta para modificar la EBEP de cara al futuro también es ilegal" ya que "incumple la Directiva; no marca plazos concretos favoreciendo el abuso; protege al trabajador temporal mucho menos que las medidas incumplidas del EBEP vigente; castiga al trabajador mandándole a la calle a los tres años y castiga también al ciudadano dejándole sin servicios esenciales durante un año". Además, ha subrayado que no establece "una sanción suficientemente proporcionada y disuasoria para que no se reproduzca el abuso".

Por todo ello, los trabajadores públicos temporales han reivindicado una "inspección de la situación de abuso de cada empleado temporal", que el Gobierno cumpla "con el objetivo de la Directiva Europea del trabajo de duración determinada en el sector público" y que acate "la primacía del derecho de la Unión y reparen el abuso legislando, como exige el TJUE, una sanción disuasoria que ya existe en nuestro ordenamiento en el sector privado y que no puede ser otra que la permanencia en nuestro puesto de trabajo hasta la jubilación".

A este respecto, han aseverado que la fijeza "es la solución más barata y más sencilla para el Estado" y "es la única medida disuasoria que previene y sanciona el abuso de temporalidad y elimina las consecuencias de la infracción cometida por la Administración".