El pique entre Risto Mejide y una chica del público en 'Top Star': "Odiar no te lleva a nada bueno"

Si hay algo que ha caracterizado a Risto Mejide desde que se convirtiera en un habitual de la televisión de la mano de Operación Triunfo es su carácter crítico que algunos calificarían incluso de borde, además de sus distintivas gafas oscuras.

Pues bien, su temperamento ha vuelto a hacer acto de presencia durante la noche de este sábado en un nuevo programa de Top Star, del que es jurado, cuando su compañera Danna Paola ha bromeado explicando que este "odia TikTok, odia Harry Potter", a lo que se ha sumado el presentador del reality de Telecinco, Jesús Vázquez, asegurando que también la Navidad.

Así se ha expresado la actriz y cantante después de valorar a una concursante, que ninguno de los tres mentores ha seleccionado, que había interpretado una canción de la famosa saga de magos y que trabaja en esta plataforma. Tras unos instantes de conversación sobre a qué casa de Harry Potter pertenecían, en los que ni Risto ni Isabel Pantoja entendían nada, ha llegado el comentario que no ha hecho gracia a todo el mundo.

Una chica del público, Mery Santaolalla, que también se dedica a crear contenido en TikTok, ha querido tomar la palabra para responder al catalán. "Primero que todo, quería decir que soy fan de Harry Potter y tiktoker. Yo creo que odiar todo no se puede. Te puede gustar o no gustar", ha dicho, ante un insistente Mejide que le respondía que "sí se puede".

"El término odiar es muy feo, el odio no te lleva a nada bueno", ha señalado, una afirmación que no ha gustado nada al publicista que le ha respondido tajantemente que "no es verdad, me ha llevado hasta aquí".

A pesar de que la tiktoker ha decidido no entrar en un fuerte enfrentamiento y ha preferido seguir con su explicación de lo que es el gorro seleccionador de la película, Risto no ha dado el tema por zanjado y la ha cortado para puntualizar que "si no sabes odiar, no puedes amar".

"Hay que saber exactamente aquello que rechazas. Con la edad, aprendes a descartar aquellas cosas que no quieres en tu vida, y para amar, es necesario también odiar. Y yo odio las cosas que me hacen perder el tiempo, como por ejemplo, TikTok, y como por ejemplo, esta conversación", le ha espetado bruscamente, lo que ha despertado el murmullo entre el público.