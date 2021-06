Inmaculada Roldán asegura que habrá una quinta ola de COVID-19

La Sexta emitió este sábado una nueva entrega de laSexta Noche. El programa, como es habitual, hizo un repaso a la actualidad pasando por temas como la COVID-19. Ante un contexto favorable gracias al trabajo de los sanitarios y las sanitarias, la Dra. Inmaculada Roldán pidió mantener la guardia.

¿El motivo? Una quinta ola podría ser más probable de lo que parece, pues España no ha alcanzado la inmunidad de grupo y las nuevas variantes son una realidad in crescendo.

"A mí no me gusta ser agorera, pero la situación se va a complicar", dijo Roldán. Y lo hizo en referencia a la transmisión comunitaria de la variante India en Madrid. Al respecto, César Carballo puntualizó, indignado, que dicha variante había entrado por Barajas. Roldán criticó que no hubiera suficientes rastreadores y que no se aíslen los casos, y puntualizó: "Convivir con el virus es convivir con la enfermedad y la mortalidad alta".

Esto se une a que, en general, se está bajando la guardia a pasos agigantados, posibilitándose focos de contagio que durante el último año podrían estar más controlados con bajo la legislación del estado de alarma.

"Los vacunados no tenemos un impermeable: estamos protegidos de tener una enfermedad grave, pero no de tener contagio y transmitir".

"Habrá eventos multitudinarios y tendremos fijo una quinta ola gorda con la población más joven metida en la UVI y hospitalizaciones", ha alertado. Por su parte, el inmunólogo Alfredo Corell recordó un importante dato que también parece que se olvida peligrosamente a menudo: "Los vacunados no tenemos un impermeable, solo estamos protegidos de tener una enfermedad grave, pero no de tener contagio y de transmitir".