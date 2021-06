Kiko Rivera deja las redes sociales: "Lo que viví ayer fue lamentable"

Kiko Rivera ha decidido alejarse de las redes sociales durante un tiempo después de que la audiencia se posicionara claramente en su contra por su actitud con su prima, Anabel Pantoja, este viernes en Viernes Deluxe, donde el cantante le reprochó no posicionarse en el conflicto que mantiene con su madre, Isabel Pantoja.

Así lo ha comunicado el hijo de la tonadillera a través de un texto publicado en su perfil de Instagram. "Voy a desaparecer de las redes sociales un tiempo", comienza, dado que "lo que viví ayer fue lamentable", recoge la revista Semana.

Lo ocurrido en el plató del programa de Telecinco ha hecho que Kiko haya tomado la decisión de dar un paso a un lado para "centrar mis fuerzas en la música y en recuperarme porque no estoy al 100% mentalmente hablando", ha explicado.

"Ayer me sentí incómodo, no sabía que iba a suceder nada de eso", ha asegurado, haciendo referencia al duro encontronazo que protagonizó con su prima en el que, muy enfadado, llegó incluso a espetarle que si no iba a tomar partido en el problema que tenía con su madre, "¿qué coño haces sentada aquí?", lo que hizo que Anabel se decidiera a abandonar su puesto.

En este sentido, Kiko ha querido ofrecer sus disculpas a "los míos, los que me quieren" si les ha hecho sentir mal o les ha ofendido las palabras o actos del cantante en la noche de este viernes, "pero así es la vida y no siempre es de color de rosa".

Por último, el sevillano ha aclarado que no hará uso de ninguna plataforma, lo que incluye Twitch, donde habitualmente se conecta para realizar directos y charlar con sus fans. "Algún día volveremos más fuertes y siendo yo. Mientras tanto, sean felices y cuídense mucho. Vuestro amigo, Kiko Rivera", se ha despedido el cantante.