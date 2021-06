Navarra Music Gaztea acerca el emprendimiento musical a la juventud

Organizado en colaboración con Imaginascene Eventos y Comunicación, la Casa de Cultura de Burlada ha acogido estas jornadas que, bajo el lema '¿Quieres dedicarte al mundo de la música?', ha contado con la participación de más de 700 personas, tanto en las charlas y encuentros como en los conciertos de Alfredo e Iker Piedrafita, Lemon y Tal y Black Friday.

El objetivo de esta iniciativa es "ofrecer, de una forma lúdica, amena y compartida, algunas claves para que la juventud navarra pueda conocer aspectos interesantes y prácticos sobre el funcionamiento del mundo de la producción musical". Por ello, Navarra Music Gaztea se plantea como "un espacio y punto de encuentro para jóvenes artistas, en el que ayudarles a dar estos primeros pasos y solventar dudas y dilemas de cara a tomar las mejores decisiones".

A través de este evento, han podido diferentes aspectos en torno al sector musical desarrollando diferentes actividades: grabación de canciones, logística de distribución, la importancia de la puesta en escena, la promoción, etc. Además, se han desarrollado varias mesas redondas y encuentros con profesionales del sector, con el objetivo de "profundizar en los conocimientos para ayudar a enfocar la carrera musical de los y las jóvenes interesadas en este ámbito y facilitarles el acceso al mercado laboral", ha explicado el Gobierno de Navarra.

Además de esta faceta formativa, Navarra Music Gaztea se ha convertido en escaparate gratuito para los grupos que acaban de echar a andar, que han podido compartir sus maquetas y videoclips con músicos navarros, destacados promotores y managers de grupos. A todo ello se suman otras actuaciones realizadas estos dos días, con el objetivo de "transmitir la importancia de la profesionalización de los músicos y músicas, profundizando en la calidad y exposición de los trabajos que se presentan a los medios de comunicación, compañías o managers, así como la manera más eficaz de aprovechar y utilizar las herramientas de promoción, la relación con los medios de comunicación y el buen uso de las redes sociales".

ENCUENTROS SOBRE PRODUCCIÓN MUSICAL

Las jornadas dieron inicio ayer, viernes, con un concierto especial de Alfredo e Iker Piedrafita, con invitados como Aurora Beltrán, Arantxa Ojeta, Javi Robles, Julen 'Bourbon Kings', Maialen Lecumberri y Rubén Hanoi Ruiz.

El evento ha continuado este sábado con tres charlas gratuitas tituladas 'Una mañana de encuentros'. Después, ha tenido lugar una charla sobre la producción musical, edición de discos, grabación de maquetas y distintas plataformas digitales como Spotify y producción musical escénica, con la participación de Iñaki Llarena, Leyre Aranguren, Gussy, Rubén Ruiz y Guillermo Ayala.

Tras la proyección de varios vídeos de grupos navarros, se ha celebrado la segunda charla titulada '¿Puedo dedicarme a la música y vivir de ello?', en la que ha intervenido Alfredo Piedrafita (Barricada), Zuberoa Aznárez (Diabulus in Música), Saioa Erro (Global Servicios Culturales), Txiki Guevara (Dermai Management) Ana Zamarbide (In & Out), Alex Muguiro (Creador y Dj) y Rudy Goroskieta (Imaginascene Eventos), moderados por el director gerente del Instituto Navarro de la Juventud, Carlos Amatriain.

Finalmente, ha cerrado la mañana otra charla sobre la promoción en radio, prensa escrita y videoclips, con Arturo Armendáriz (Onda Cero y Europa FM), Planeta Ruido - Track Fm, Santi Echeverria (Diario de Navarra), Óscar Beorlegui (El Dromedario) y José Luis Cordón (Botón Rojo), donde las personas asistentes han tenido la oportunidad de presentar su video o canción.

El colofón final de la Navarra Music Gaztea tendrá lugar este sábado a las 20.00 horas en la Casa de Cultura de Burlada bajo el título 'Oír, ver y tocar', con un concierto especial de Black Friday y Lemon y Tal. La entrada para acceder al recinto es gratuita previa solicitud de la invitación en la web del Ayuntamiento de Burlada.