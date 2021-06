Pablo Casado se compromete a que, cuando sea presidente, "el Aeropuerto Internacional se llame Juan de la Cierva"

Y es que, para Casado, el Gobierno de España "está llegando al absurdo en su obsesión de rebuscar en el pasado, porque no tiene nada que proponer para el futuro", de ahí que en su opinión haya impedido que el Aeropuerto de la Región pueda llevar el nombre del ingeniero cartagenero.

En compañía del secretario general del PP, Teodoro García Egea, el presidente del PP murciano, Fernando López Miras, y decenas de alcaldes y representantes 'populares' de distintas parte del país, Casado también ha prometido carga de trabajo para los astilleros de Navantia, un plan de infraestructuras hidráulicas para la Región, un plan de 'vertido cero' para el Mar Menor y que el AVE y el Corredor Mediterráneo pasen por la ciudad de Cartagena.

PEDRO SÁNCHEZ HA SIDO "SECUESTRADO" POR LOS INDEPENDENTISTAS

En clave regional, el líder nacional del PP ha señalado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido "secuestrado" por los independentistas y los radicales que le piden como pago la Constitución, en referencia a la posible concesión de los indultos a los líderes del 1-O presos. Se trataría, según Casado, de un "rescate" que el PP "no va a permitir".

Sánchez está "instalado en el síndrome de Estocolmo" e intenta ver a los "independentistas, los radicales y los batasunos", como los que buscan la convivencia y la concordia, en referencia a sus socios de Gobierno, algo que ha calificado de "gran irresponsabilidad", ha dicho.

En este sentido, ha insistido en que si Sánchez se encuentra en esa situación es "porque ha querido" y que si le piden que entregue "la Constitución, la legalidad y la concordia" además de "la unidad nacional y la igualdad" de los españoles, el PP "no lo va a permitir".

Casado ha iniciado su intervención con un minuto de silencio por el asesinato a manos de su padre de una de las niñas desaparecidas en Canarias, cuyo cadáver ha sido recientemente hallado por la Guardia Civil y ha afirmado que "no se puede explicar como un padre puede hacer daño a sus hijas" por intentar "hacer daño a su exmujer". "El jueves" cuando se conoció la noticia, "casi no pegué ojo", ha reconocido.

En ese sentido, ha apuntado que no iba a decir nada de "la justicia" en respuesta a la ministra de Igualdad, Irene Montero que dijo que era necesaria una justicia "feminista" tras los últimos casos de violencia machista conocidos esta semana.

El 'popular' ha defendido la labor del sistema judicial y ha destacado que si encuentran con vida al padre de las niñas "será puesto a disposición judicial" aunque ha recordado que para casos como este considera oportuno que exista la prisión permanente revisable.

Casado, que ha sido presentado por el presidente de Murcia Fernando López Miras como "el próximo presidente del Gobierno" de España ha calificado al actual Ejecutivo de "Gobierno fallido y a la deriva" y ha dicho que no pueden apoyar su "agenda suicida" porque supondría ser "desleales con España".

Así, ha destacado que "prácticamente todos los sondeos" los españoles les han elegido como su partido preferido y que siempre que "hay problemas" la sociedad "llama al PP".

El líder del PP ha elogiado la gestión de los ayuntamientos y comunidades gobernadas por el PP y ha manifestado que cuando han pasado "los estragos" de la pandemia los españoles se han dado cuenta de que "este gobierno no merece la pena".

NO PERMITIRÁ QUE LA CONSTITUCIÓN "SEA EL RESCATE PARA SEGUIR EN MONCLOA"

Por otro lado, ha avisado a Sánchez que el PP no permitirá que la Constitución sea "el rescate para seguir en la Moncloa", y asegura que "si Sánchez viera hace tres años en lo que ha acabado se haría una moción a sí mismo". "Prefiere ceder España a ceder el mando, prefiere vender una historia de éxito y concordia desde la transición a dejar el poder que tan mal ejerce", ha subrayado.

"Si para seguir en el poder lo que le piden es entregar la legalidad, la concordia, la unidad nacional o la igualdad el PP no lo va a permitir", ha aseverado, al tiempo que argumentaba que "está claro que Sánchez está cada vez más alejado de la realidad y de la gente, no cumple con su palabra y no sabe qué pasa en las casas por lo que no puede salir a la calle".

"Venden triunfalismo económico con seis millones de personas sin empleo y venden agenda social cuando hay dos millones en las colas de empleo", enfatiza Casado, que lamenta que Sánchez haya entregado a "los partidos independentistas directamente sin llamar a los partidos moderados".

"Lo hemos visto en Cartagena, en Badalona. No quieren pactar nada con el PP. El PP lleva proponiendo hasta diez pactos que Sánchez ha rechazado uno detrás de otro", ha subrayado.