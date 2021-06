Ayuso explica por qué se negó a enseñar su casa en 'Mi casa es la tuya': "Ha sido lo mejor"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, fue la invitada de lujo de Bertín Osborne este jueves en Mi casa es la tuya, donde repasó su fulgurante victoria en las elecciones autonómicas el pasado 4 de mayo, las voces que la nombran la sucesora de Pablo Casado para optar a presidir el Gobierno o su opinión de que Podemos es un partido extremista y no considera que Vox sea una formación de ultraderecha.

El programa, sin embargo, presentó una pequeña peculiaridad: la regente madrileña no recibió al presentador en su propia casa, sino en la que suele trabajar su jefe de gabinete de prensa, Miguel Ángel Rodríguez. "Esta es la oficina de Rodríguez. Aquí es donde empezamos la campaña", le explicó al cantante, según recoge Cope.

Fue segundos después del comienzo de la entrevista, cuando el propio Osborne reveló a su audiencia el motivo por el que la conversación con Ayuso no iba a tener lugar en la residencia de la presidenta. "Estamos aquí, en las oficinas de Miguel Ángel Rodríguez, porque la 'presi' tiene un típico apartamento de soltera", aseguró en tono jocoso ante la atenta mirada de la madrileña.

"Si me afilio a Podemos ya tengo una casa para hacer cosas de estas, pero la mía da para lo que da. Hubiéramos acabado todos a la gresca con tu equipo, que además no sois pocos", dijo la presidenta dejando un recado para la formación morada. "Creo que ha sido lo mejor", concluyó, porque además "o entra el perro o entramos nosotros en la cocina, así que he decidido pedir auxilio", señaló entre risas.

Su faceta más personal

La presidenta también quiso compartir algunos detalles de su vida personal y contó, entre otras cosas, que siempre fue una niña muy tímida y que hasta los 12 o 13 años había sido una buena estudiante pero entonces "las matemáticas se me empezaron a cruzar". Reconoce también que "me despistaba mucho", y que "cuando llegué a primero repetí curso. Estuve muy despistada, la adolescencia me sentó fatal, me desmotivé por completo".

Sin embargo, después de cambiar de colegio, "me puse a estudiar, a estudiar, y saqué muy buenas notas", sobre todo "por no volver a ver a mi madre pasarlo mal". Su afán de superación le llevó a estudiar periodismo, la carrera de letras con la nota de corte más alta en ese momento.

Estudió en la Universidad Complutense de Madrid, donde se encontró por primera vez con un Pablo Iglesias con el que comparte cumpleaños, pues ambos nacieron el mismo día del mismo año. Allí decidió centrarse en la comunicación política, ya que "veía la política con admiración y seguía ya lo que hacía el Partido Popular", cuando el líder de la formación era José María Aznar, que representaba un "mensaje liberal, distinto".

La política reconoce además que siempre ha sido una persona muy independiente, por eso empezó a trabajar "desde el primer día" de universidad y "con mi primer sueldo, en torno a 600 euros, ya me independicé". Una vez licenciada, cruzó el charco para vivir primero un tiempo en Ecuador y después un año en Irlanda.