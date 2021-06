Nuria Roca preocupa a sus seguidores por su salud: "La fiebre y síntomas varios me han dejado el cuerpo baldado"

Nuria Roca ha sembrado este sábado la preocupación entre sus seguidores por su estado de salud tras compartir una publicación en sus redes sociales en la que muestra que ha tenido que acudir al médico tras padecer fiebre alta y otros síntomas que "me han dejado el cuerpo baldado".

"Buenos días... esta semana ha sido un tanto complicada... la fiebre y síntomas varios me han dejado el cuerpo baldado... pensé que aguantaba pero no he podido llegar a Canarias este fin de semana...", ha escrito junto a una imagen en la que muestra su mano vendada y con una vía puesta.

Así se ha disculpado además con todas las personas que ya habían adquirido las entradas para ir a verla en La Palma y Tenerife, en las islas Canarias, en La Gran Depresión, una comedia teatral en la que se sube al escenario junto a Antonia San Juan. "En breve estamos por allí para devolveros con creces la usencia y agradeceros la comprensión...", les ha prometido.

La presentadora de televisión ha querido de igual modo tranquilizar a todos sus fans explicando que no es nada grave y que, tras "un poco de reposo" y seguir las recomendaciones de los doctores, en unos días estará de nuevo al pie del cañón.

Es la segunda vez esta semana que Roca asusta a sus seguidores por un problema de salud, pues hace apenas dos días informó también de que había pasado un par de jornadas descansando en cama con fiebre. En este caso, la también actriz, que publicó una foto de lo más sonriente, explicó que ese mismo día ya se encontraba mejor y había podido llevar a cabo algunas tareas. "¡Qué sabio es el cuerpo! (Un poquito de filtro y;) A cuidarse", señaló.