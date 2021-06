(SUST) Activo un incendio en Folgoso do Courel (Lugo), que afecta a más de 20 hectáreas, y otro Lobios (Ourense)

20M EP

NOTICIA

Dos incendios forestales permanecen activos en los municipios de Folgoso do Courel (Lugo) y Lobios (Ounrese). El primero de ellos afecta a más de 20 hectáreas y el segundo a una del Parque Natural Baixa Limia Serra do Xurés, según ha informado este sábado la Consellería do Medio Rural.