El misterio de los 17 esqueletos decapitados hallados en un antiguo cementerio romano

Un total de 17 esqueletos decapitados que, según los expertos, datan de hace unos 1.700 años, han sido hallados en tres cementerios romanos en Knobb's Farm, en Cambridgeshire, en el Reino Unido.

Tal y como recoge Science Alert, los arqueólogos que excavaron el lugar creen que se trata de reos ejecutados por violar las leyes romanas. Sin embargo, académicos no afiliados a la investigación expresaron opiniones encontradas sobre esta explicación.

Los cementerios albergan los enterramientos de 52 personas, y los 17 cuerpos decapitados incluyen los de nueve hombres y ocho mujeres y todos mayores de 25 años en el momento de la muerte, informó un equipo de investigadores en un artículo publicado en línea el 19 de mayo en la revista Britannia.

En muchos casos, las cabezas de los individuos decapitados se enterraban junto a sus pies y se colocaba cerámica donde normalmente habría estado su cabeza. Algunos de los cuerpos también fueron colocados boca abajo en sus tumbas.

Los investigadores señalaron que el número de crímenes capitales en el derecho romano aumentó drásticamente durante los siglos III y IV, alrededor de la época en que estos esqueletos fueron enterrados.

La evidencia arqueológica sobreviviente sugiere que los militares romanos usaron la granja de Knobb como un centro de suministro, y habrían tratado con dureza cualquier infracción, dicen los investigadores.

"Durante los siglos III y IV, las penas disponibles en virtud del derecho romano se hicieron cada vez más severas. El número de delitos que conllevaban la pena de muerte aumentó de 14 a principios del siglo III a alrededor de 60 con la muerte de Constantino en el 337 d. C.", escriben los investigadores en el artículo de la revista, señalando que la preocupación por la seguridad era una de las razones del aumento de la pena de muerte.

A pesar de que posiblemente fueron ejecutados, los individuos fueron enterrados con vasijas de cerámica y en algunos casos fueron colocados en ataúdes.

"Una mujer decapitada tenía, con mucho, la colección más rica de ajuares funerarios, habiendo sido enterrada con dos vasijas y un collar de cuentas de carbón", dijo Isabel Lisboa, la arqueóloga que dirigió las excavaciones. El carbón de canal es un tipo de carbón que se enciende fácilmente.

"Según la ley romana, familiares y amigos podían solicitar la devolución del cuerpo de un criminal ejecutado para su entierro", escribió el equipo en el artículo de la revista.

Si esa política fuera el caso, podría explicar por qué a las personas ejecutadas se les permitió algo parecido a un entierro adecuado.

Las personas ejecutadas probablemente no eran esclavos, ya que "los esclavos no tenían estatus" y probablemente no se les hubiera dado entierros, mucho menos ataúdes y ajuares funerarios, dijo Lisboa.

Otros expertos disienten

Pero otros expertos disienten. "Lo que sabemos sobre los sitios de ejecuciones judiciales romanas sugiere que fueron principalmente en ciudades y pueblos, como espectáculo público y por su efecto disuasorio", dijo Simon Cleary, profesor emérito de Arqueología Romana en la Universidad de Birmingham en el Reino Unido, quien destacó que la granja de Knobb no estaba cerca de ningún pueblo o ciudad importante.

Una ley hecha por un emperador en Roma era difícil de hacer cumplir en un lugar distante, dijo Cleary. "Realmente, dependía de los magistrados locales, terratenientes o funcionarios estatales hacer o no hacer lo que el emperador ordenó", añade.

"Si los entierros de decapitados fueran el resultado de tal legislación, entonces uno esperaría encontrar entierros de ejecución, particularmente decapitaciones, en todo el imperio. Esto simplemente no sucede. Los entierros de decapitación están casi completamente confinados a Gran Bretaña", dijo Cleary.

"Entonces, a menos que Gran Bretaña fuera un área que se tomó la legislación imperial mucho más en serio que el resto del imperio, esto sugiere que se deben buscar explicaciones dentro de Gran Bretaña", añadió Cleary.

Cleary agregó que cree que es posible que estas personas fueran ejecutadas, pero que la ley romana puede no haber tenido nada que ver con las razones por las que fueron asesinadas. "En el siglo IV, el ejército romano había sido durante siglos literalmente una ley en sí mismo, sin retorno para los civiles", dijo Cleary.

"A veces, la Gran Bretaña romana puede ser muy, muy extraña, especialmente en el tratamiento de los muertos; hay muchas otras prácticas además de los entierros de decapitados que a nuestros ojos parecen extrañas. A los ojos de las personas de la época pueden haber parecido perfectamente comprensibles", dijo Cleary.

Otros eruditos también expresaron dudas de que la ley romana tuviera mucho que ver con los entierros decapitados. "Personalmente, creo que es muy poco probable que las ejecuciones en la granja de Knobb tuvieran algo que ver con los procesos legales romanos tardíos", dijo Caroline Humfress, directora del Instituto de Investigación Legal y Constitucional de la Universidad de St. Andrews en Escocia.

"Si tienen un contexto judicial, es más probable que esté localizado y relacionado con ejecuciones sumarias", que es una ejecución realizada sin juicio, dijo Humfress. Sin embargo, otros eruditos pensaron que estas personas podrían haber sido ejecutadas de acuerdo con la ley romana.

"La ejecución oficial parece la mejor explicación para los casos de Knobb's Farm", dijo Judith Evans Grubbs, profesora de historia romana en la Universidad de Emory en Atlanta. "Las ejecuciones oficiales se llevarían a cabo bajo la autoridad del gobernador provincial, no de la justicia local, y reflejarían ideas imperiales de criminalidad más que locales", dijo Grubbs.

Esta experta señaló que las mujeres en el Imperio Romano a menudo eran blanco de acusaciones de hechicería y adulterio, las cuales podían ser consideradas crímenes capitales por los romanos.