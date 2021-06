Ocaña (Vox) afea que la Junta "aún no ha dado autorización para la recarga del acuífero de Almuñécar"

Ocaña ha denunciado en una nota que "desde el pasado mes de noviembre, ni la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical ni la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía han sido capaces de aportar una solución ante la urgente falta de agua en el acuífero de Río Verde que suministra agua a los regantes de la margen derecha del río Guadalfeo concretamente, en las localidades de Almuñécar y La Herradura".

Además, el parlamentario granadino de Vox ha explicado que desde el mes de febrero, su formación "viene reclamando que se aceleren los trámites que permitan el uso de la tubería submarina, que durante la temporada baja turística está infrautilizada, para la recarga artificial de manera que de cara a los próximos meses se disponga de agua suficiente que garantice la subsistencia de los cultivos subtropicales de esta comarca granadina".

El también secretario general de Vox en el Parlamento de Andalucía ha informado de que "el acuífero no sólo aporta recursos hídricos a los agricultores, si no que forma parte de la solución de emergencia ante una eventual falta de abastecimiento para la población de estas localidades lo que hace aún más urgente esta recarga. No sólo estamos ante el drama de ver que se pone en riesgo 3000 ha de cultivo subtropicales, sino que la propia industria turística podría verse afectada ante los cortes de agua si la tubería submarina que actualmente aporta el agua a Almuñécar y La Herradura, sufriese una medida inesperada".

Por último, Ocaña ha indicado que "estamos en el mes de junio y aún no se ha procedido por parte de la Junta de Andalucía a autorizar la recarga artificial del acuífero. A las puertas del verano y ante la incógnita de los próximos meses, es una irresponsabilidad condicionar el futuro de miles de hectáreas de cultivos subtropicales, porque el actual modelo de reparto de competencias es ineficaz e ineficiente. De nada sirve mantener una administración con diferentes niveles competenciales cuando llegado una situación de urgencia como la actual, son incapaces entre unos y otros aportar una solución rápida y coherente con las necesidades de los agricultores".