Cvirus.- La incidència de la Comunitat Valenciana es manté sobre els 40 casos per cada 100.000 habitants

20M EP

NOTICIA

La incidència acumulada de coronavirus es manté aquest divendres pràcticament invariable a la Comunitat Valenciana en situar-se en els 40,08 casos per 100.000 habitants enfront dels 40,16 d'ahir i segueix sent la més baixa d'Espanya i per davall dels 108,46 casos de mitjana nacional.