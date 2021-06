Generalitat i l'Ajuntament de Castelló treballen perquè el PGOU siga una realitat abans de finalització d'any

Durant la reunió, que s'emmarca en "la necessària col·laboració entre administracions i en la recuperació de la ciutat després de la pandèmia", s'han analitzat les principals actuacions i projectes de l'àmbit competencial de la Conselleria en relació amb Castelló. Així, entre altres temes, s'ha abordat, a més del PGOU, la inversió en mobilitat per a "racionalitzar l'ús del vehicle i l'interior de les ciutats", ha indicat la Generalitat en un comunicat.

Quant a la tramitació del PGOU, el conseller ha destacat que "s'està avançant ràpidament en un pla de ciutat que permet definir com ha de créixer Castelló". Per a Arcadi Espanya, es tracta d'un instrument clau en la recuperació econòmica", i ha indicat que "abans del pròxim mes d'agost el document passarà per ple municipal i des de la Generalitat anem a treballar perquè abans que acabe l'any, puga ser aprovat".

"Esperem que el Pla General de Castelló siga realitat enguany, perquè és fonamental per a la ciutat, per a la recuperació de Castelló després de la pandèmia, i per a proporcionar seguretat jurídica, atraure inversions i generar noves oportunitats", ha assegurat l'alcaldessa, Amparo Marco.

RONDA DE CIRCUMVAL·LACIÓ

Sobre la Ronda de circumval·lació, el titular d'Obres Públiques ha subratllat que Ajuntament i Conselleria "estem coordinats per a acabar aquesta infraestructura". Així ha explicat que mentre la Conselleria s'encarrega del finançament i construcció, i l'Ajuntament, de la redacció de projecte. Com ha ressaltat, aquesta infraestructura, que "tindrà una inversió amb ajust a 30 milions d'euros, "serà possible gràcies a la col·laboració entre les dos institucions".

Així, ha apuntat, "l'Ajuntament està a punt de licitar la redacció de projecte, el termini d'execució és de 12 a 14 mesos, i, després d'açò, la Conselleria ja incorporarà en els seus pressupostos la inversió". El conseller ha estimat que l'execució de l'obra serà sobre els 18 mesos.

Arcadi Espanya també s'ha referit a la importància de col·laboració institucional en la tramitació dels fons europeus i ha remarcat que "la Conselleria i Castelló van a anar de la mà per a treballar i veure què projectes poden ser finançats per fons europeus".

En opinió del titular de Política Territorial, "el futur sempre passa per Europa, Castelló és un exemple en aquest aspecte, ha gestionat i gestiona molt bé la seua aposta per projectes europeus".

Finalment, en matèria de mobilitat i transport públic, el conseller ha reiterat el compromís de la Generalitat de "seguir apostant per la mobilitat sostenible i el transport públic millorant el servici del Tram de Castelló" i ha anunciat que pròximament es presentarà el Pla de Mobilitat Metropolitana de Castelló (PMoMe).