Sanidad notifica 4.142 casos más de coronavirus y 36 muertes, y la incidencia baja otros dos puntos hasta 108

La pandemia sigue marcando una evolución a la baja en España, justo antes de entrar en otro fin de semana. Las comunidades autónomas han notificado este viernes al Ministerio de Sanidad 4.142 nuevos casos de Covid-19, 1.961 de ellos diagnosticados el último día. Estas cifras son inferiores a las del mismo día de la semana pasada, cuando se notificaron 4.975 positivos. Asimismo, la incidencia acumulada cae otros dos puntos, hasta los 108, frente a los 110 del día anterior.

No obstante, esa incidencia experimenta un crecimiento, aunque leve, en cinco comunidades autónomas: Asturias, Baleares, Canarias, Extremadura y La Rioja. La cifra total de contagios en España se eleva ya a 3.733.600 desde el inicio de la pandemia, según las estadísticas oficiales.

En cuanto a los fallecimientos, Sanidad notificó un total de 36 el último día, mientras que el viernes pasado se dieron 97. La cifra total de fallecidos asciende ya a las 80.501 personas con prueba diagnóstica positiva mientras que la última semana las muertes se cuentan por 109.

En cuanto a las vacunas España ha alcanzado un nuevo récord diario con 654.232 y se han administrado hasta este viernes un total de 32.282.553 dosis de Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca y Janssen. En total, se han inyectado a el 89,7% de las distribuidas a las comunidades autónomas, que ascienden a 35.991.358 unidades.

Además, un total de 12.250.002 personas han recibido ya la pauta completa, 266.051 más que el jueves. Esto supone el 25,8% de la población española. Un total de 20.963.619 personas han recibido al menos una dosis, el 44,2% de los españoles.

La evolución positiva de la pandemia coincide con un nuevo fin de semana en el que las restricciones en cada comunidad autónoma irán a menos, pues en la gran mayoría de ellas la incidencia sigue a la baja gracias, fundamentalmente, a la vacunación.

Este mismo viernes la EMA ha recomendado que se paralice la distribución de una serie de lotes de vacuna Janssen que se fabricaron al mismo tiempo que otros que resultaron estar contaminados por una bacteria. Aunque la decisión se toma para extremar la seguridad y pese a que se sabe que los lotes destinados a la UE no están adulterados, el organismo no ha podido asegurar este viernes que el nuevo parón no vaya a afectar al suministro europeo.