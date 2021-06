La Comunitat Valenciana se situa entre les regions més endeutades amb 51.117 milions d'euros, el 49,9% del seu PIB

El deute públic de la Comunitat Valenciana va aconseguir els 51.117 milions d'euros en el primer trimestre de l'any, la qual cosa suposa el 49,9% del Producte Interior Brut (PIB), segons les dades del Banc d'Espanya publicats aquest divendres.

D'aquesta manera, la regió valenciana encapçala la llista de les més endeutades en relació a la seua riquesa, seguida de Castella-la Manxa (41%) i Catalunya (38%), encara que en termes absoluts és la segona per darrere de Catalunya, que acumula 80.399 milions d'euros de deute en el primer trimestre de l'any.

En l'àmbit nacional, el deute del conjunt de les administracions públiques va pujar en el primer trimestre fins al màxim històric de 1.392.733 milions d'euros, aconseguint el rècord del 125,3% del PIB.

En l'últim any, el deute públic s'ha incrementat en 168.213 milions d'euros, la qual cosa representa un repunt del 13,7%, com a conseqüència de la crisi de la Covid-19, que ha retallat els ingressos i ha elevat les despeses per a finançar les mesures de suport aprovades.

D'aquesta forma, el deute públic va marcar el seu màxim històric en el primer trimestre d'enguany, després del repunt iniciat ja en els primers mesos de 2020 amb el decret de l'estat d'alarma, quan va escalar al 99,1% del PIB.

En conseqüència, la ràtio de deute públic sobre PIB se situa ja en el 125,3%, la qual cosa suposa 5,4 punts percentuals més respecte a la xifra de tancament de 2020, quan va aconseguir el 119,9% del PIB.

La dada marcada en el primer trimestre (125,3% del PIB) ja supera l'objectiu del Govern per a tot l'any (119,5%), si bé des d'Economia matisen que en els primers mesos de l'any sempre s'acceleren les emissions per les majors amortitzacions a l'abril i que, posteriorment, la xifra anirà convergint cap a l'objectiu establit en el Pla d'Estabilitat.

Baixa el deute de les corporacions locals

Per administracions, el deute públic es va incrementar en totes entre els mesos de gener i març d'enguany, excepte en les corporacions locals. Així, el deute de l'Estat va pujar en el primer trimestre a 1.247.876 milions d'euros, un 14% més que fa un any, la qual cosa representa el 112,3% del PIB, amb un alça de 4,7 punts percentuals respecte al tancament de 2020, marcant la seua major ràtio de la història.

Per la seua banda, el deute de les comunitats autònomes va créixer un 3% interanual, fins als 269.348 milions d'euros en el primer trimestre, equivalent al 27,7% del PIB, sis dècimes més que en 2020. En canvi, es redueix en una mica més de 2.200 milions respecte al trimestre anterior per les majors transferències de l'Estat.

Per contra, les corporacions locals van reduir un 3,3% el seu deute en el primer trimestre respecte al mateix període de l'any anterior, fins als 22.115 milions d'euros, la qual cosa representa el 2% del PIB, la mateixa ràtio que al tancament de 2020.

La Seguretat Social eleva el seu deute en més de 30.000 milions

Finalment, el deute de les administracions de la Seguretat Social va escalar fins als 85.355 milions d'euros entre gener i març, per la qual cosa va marcar el seu rècord històric, sumant 30.330 milions més en un sol any, amb un augment del 55,1%. La ràtio sobre PIB s'eleva fins al rècord del 7,7%, com a conseqüència de les majors despeses que ha hagut d'afrontar per a protegir a famílies i empreses.

C. Valenciana, Castella-la Manxa i Catalunya, les més endeutades

Dins de les comunitats autònomes, el deute es va elevar en termes absoluts en totes les regions respecte al primer trimestre de l'any anterior, excepte a Andalusia, Aragó, Cantàbria i La Rioja. A Balears es va mantindre estable.

Catalunya (80.399 milions d'euros), la Comunitat Valenciana (51.117 milions), Madrid (35.352 milions) i Andalusia (35.098 milions) segueixen concentrant en el primer trimestre dos terços de tot el deute en mans dels governs autonòmics, encara que també obeïx a una qüestió de població.

A continuació, figuren Castella-la Manxa (15.659 milions), Castella i Lleó (12.983 milions), Galícia (11.738 milions), País Basc (10.924 milions), Múrcia (10.839 milions) i Illes Balears (9.008 milions).

Tanquen la taula Aragó (8.767 milions), Canàries (6.694 milions), Extremadura (5.084 milions), Astúries (4.907 milions), Navarra (3.751 milions), Cantàbria (3.340 milions) i La Rioja (1.656 milions).

No obstant això, en percentatge del PIB, la Comunitat Valenciana, amb un endeutament que suposa el 49,9%, segueix encapçalant a les regions més endeutades en relació a la seua riquesa, seguida de Castella-la Manxa, amb el 41%, i Catalunya, amb el 38%.