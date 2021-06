El CCCC proposa activitats per a joves contra el canvi climàtic i acostar l'arquitectura als xiquets

'I jo no sóc Greta Thunberg', del col·lectiu Andròmines, convida a xiques i xics d'entre 14 i 18 anys a reflexionar sobre el fenomen generat per la jove activista sueca que va desafiar als líders mundials en la seua lluita contra el canvi climàtic.

L'activitat s'emmarca dins de la convocatòria del Consorci de Museus i de l'IVAJ, 'Cerles' de mediació cultural per a joves, amb la qual es pretén generar un lloc de reunió i aprenentatge col·lectiu entorn a la creació artística actual, segons ha informat la Generalitat en un comunicat.

En aquesta ocasió, la proposta d'Andròmines promou l'interés de les xiques i xics pel seu entorn i per l'emergència climàtica i, més concretament, sobre la capacitat transformadora de l'art i com les pràctiques artístiques poden contribuir a canviar el món. El treball d'Andròmines busca proporcionar ferramentes per a l'apoderament de les i els joves participants com a subjectes actius de la societat.

L'activitat es desenvoluparà a través de diferents accions interdisciplinàries. La intenció és crear un grup estable de treball que es reunirà en diferents sessions en el CCCC, del 19 de juny al 31 de juliol, amb inscripció gratuïta.

I aquest estiu l'Aula d'Estiu del CCCC s'obri a tota la família. Del 29 de juny al 9 de juliol, el programa d'Educació i Mediació del Centre del Carme, que coordina Arquilecturas, oferirà tallers per a xiquetes i xiquets acompanyats pels seus familiars en els quals gaudir de les vacances escolars junts, en una visita especial al CCCC.

A través de tallers lúdics d'arquitectura per a xiquets i xiquetes, i de recorreguts en companyia de l'equip de mediació, els i les participants descobriran el museu i les seues exposicions, l'arquitectura i l'art que alberga aquest edifici històric.

Les diferents activitats permetran acostar l'arquitectura i l'art a les xiquetes i xiquets a través del joc, estimulant la seua capacitat espacial i perceptiva; fomentar la creativitat i l'actitud proactiva cap a l'entorn que els envolta, o promoure la curiositat per altres models de ciutat i inculcar el respecte cap a altres cultures i formes d'habitar, entre altres objectius.

Els tallers són gratuïts i poden reservar-se per família i sessió en