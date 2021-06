Cvirus.- La Generalitat demana no seguir "la festa" al carrer en el primer cap de setmana sense toc de queda

"Volem seguir sent el territori més segur de tota Europa", ha declarat després de l'acte del dia dedicat a la unitat de Policia adscrita a la Generalitat en el Monestir de sant Miguel dels Reis, en relació a la baixa incidència del virus a la Comunitat.

Durant tot el cap de setmana hi ha dispositius de seguretat en les principals ciutats de la Comunitat i coordinació de Policia Nacional, l'unitat autonòmica i policies locals, al costat de la Guàrdia Civil en zones rurals, per a reforçar la vigilància en els punts de major afluència nocturna i en llocs com les platges on "es pot traslladar la festa".

Bravo ha remarcat que "la ciutadania sap que els botellons estan prohibits", com estableixen les ordenances municipals i ho reitera la normativa de la Conselleria de Sanitat, garantint que els agents vetlaran perquè es complisca.

També ha cridat al fet que els establiments públics complisquen els horaris i al fet que "els joves seguisquen sent responsables" i es vagen a casa a partir de les dos del matí, sense concentracions en el carrer com es van produir en ciutats com Barcelona o Madrid el primer dissabte sense restricció nocturna.

"Al llarg d'aquest temps ens ha anat molt bé gràcies a que els valencians han sigut majoritàriament tan responsables", ha constatat, per a recordar que s'han celebrat juntes locals de seguretat durant tota la setmana perquè "era importantíssim garantir el compliment de les normes" aquest cap de setmana.

"MOLT RESPECTUOSOS" AMB EL QUE DECIDISCA EL TSJCV

La també titular de Justícia ha assegurat a més que el govern valencià complirà el que dicte el TSJCV sobre les últimes mesures sanitàries que van entrar en vigor aquest dimarts 8: "Anem a ser molt respectuosos amb el que decidisca el tribunal. Si hi ha un canvi respecte a l'acordat en la taula interdepartamental, ho anem a assumir, ho estudiarem i engegarem els dispositius necessaris".

A partir d'ací, ha insistit que aquest reforç de la seguretat al llarg de la Comunitat es mantindrà tots els caps de setmana que siguen necessaris per a "garantir la salut dels valencians".