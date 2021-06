Les Corts aproven l'Alta Distinció de la Generalitat per a Enric Valor sense el suport de l'oposició

Aquesta iniciativa va sorgir arran de que l'Ajuntament de Mutxamel (Alacant) aprovara a la fi d'abril el canvi de l'avinguda Enric Valor per avinguda d'Espanya amb els vots del govern municipal (PP-Ciutadans) i el suport de Vox. Just després de fer-se públic, el canvi va generar crítiques des del ministre de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, o el 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, qui ho va qualificar de "ignomínia".

"Si ja hauria de ser mereixedor de l'Alta Distinció, ara encara més després d'un atac que ens recorda als pitjors moments que han utilitzat les institucions per a dividir el nostre poble", ha exclamat la diputada d'UP Naiara Davó, per a defendre que és el moment de "superar velles batalles".

En aquesta línia, Jesús Pla (Compromís) ha advertit que suposa un deute històric que les institucions valencianes han de corregir i ha lloat el compromís cívic del narrador alacantí. "Estem obligats a aquest reconeixement, mai serà tard per a saldar-la", ha agregat el socialista Paco Gil.

Entre l'oposició, el PP ha plantejat que al costat de Valor es reconega a José Mª Gaspar Fullana Mira ('pare Fullana') perquè es compleixen 150 anys del naixement de l'erudit i va ser un dels precursors de l'estudi de la llengua. "Seria un bon moment per a sumar i que el reconeixement siga doble", ha remarcat Luis Martínez, però el Botànic ha rebutjat l'esmena perquè creuen que els 'populars' reaviven "discòrdies" i que es desdibuixaria el gest.

Cs, sense "dubtar" que Valor ho mereix, ha exigit la distinció per a Sanchis Guarner perquè considera que té "menys biaix ideològic", pel seu paper en la recuperació del valencià i pel seu "esperit conciliador", segons Patricia García. El Botànic també ho ha descartat perquè "veten clarament a Valor" i ha convidat als 'taronges' a presentar una altra iniciativa sobre Guarner que recolzarien, recordant "es va exiliar a Balears perquè va patir un atemptat de l'extrema dreta".

I Vox s'ha limitat a criticar la iniciativa "dels grups que blanquegen a colpistes i hereus de terroristes" i a titlat a Valor de "acaronat pel moviment catalanista", unes paraules de Llanos Massó en les quals el Botànic creu que es minimitza el seu llegat i que li porten a preguntar-se "què fa" aquest partit al parlament valencià.

Finalment, la proposició no de llei (PNL) conjunta ha tirat avant gràcies a la majoria del Botànic, amb l'abstenció de PP i Ciutadans i el rebuig de Vox. En el text s'enalteix la figura de Valor com a valencià que "estimava la seua llengua, la seua cultura i el seu poble", una estima "no buida i abstracta, sinó plena d'accions que han suposat un aportació cabdal per al patrimoni i la societat valenciana de hui". També es reivindica el seu compromís social i polític lligat al valencianisme des de la Segona República.

De fet, va ser un dels principals impulsors de la divulgació del valencià i va participar en l'elaboració del 'Diccionari català-valencià-balear', a més de recopilar les 'rondalles' i permetre que sobrevisquen al pas dels anys i fins i tot es publiquen traduïdes a l'anglés. Durant la Guerra Civil i el franquisme va patir la censura i va ser empresonat de 1966 a 1968 pel seu activisme.

Amb la democràcia es van succeir els reconeixements: el Premi dels Lletres Valencianes de l'Ajuntament de València en 1985, el Premi d'Honor dels Lletres Catalans en 1987 o el títol de doctor honoris causa per la Universitat de València en 1993, per la Universitat de les Illes Balears en 1998 i per la Jaume I, la d'Alacant i la Politècnica de València en 1999.

Per tot açò, "nombrosos carrers i espais van rebre el nom d'Enric Valor i aquest és un exercici de memòria que no es pot ni s'ha d'esborrar", reivindiquen PSPV, Compromís i UP, destacant que compleix amb escreix els requisits per a rebre l'Alta Distinció.