Podemos-Equo Xixón y Disex Asturies piden que el Ayuntamiento ofrezca formularios no binarios

Así lo ha explicado la portavoz de la coalición morada y verde, Laura Tuero, en rueda de prensa en el Consistorio con Julia Menéndez y Carmen García Bernardo, de la asociación de diversidad sexual Disex Asturies, para dar a conocer las iniciativas que llevará al Pleno para darle visibilidad al colectivo.

También piden colocar en el balcón de la Casa Consistorial la bandera arcoíris del movimiento LGTBI en la semana del 28 de junio, coincidiendo con el Día del Orgullo.

"Junio es el mes del orgullo LGTBI, un mes de visibilización, reconocimiento y reivindicación para este colectivo, que sigue viviendo situaciones de discriminación y exclusión en cuestiones tan básicas como el acceso a la vivienda y al trabajo, poder pasear o hacer una vida normal por las calles sin sufrir ningún tipo de violencia", ha apuntado Tuero, según una nota de prensa de la coalición.

Esta ha añadido que en "un contexto de creciente discurso de odio,nuestro papel como institución debe ser defender la diversidad sexual y de género, promover una ciudad orgullosa y respetuosa con la diversidad, comprometernos de forma firme con los derechos de todas las personas LGTB y garantizar vidas libres de violencias".

Por su parte, Menéndez ha señalado que "el gesto de pintar los bancos, como ya se ha hecho con la bandera arcoíris, en este caso con los colores de la bandera trans, es importante, porque las personas trans están viendo sus derechos cada vez más vulnerados".

A este respecto, ha incidido en que la visibilidad es una de las cosas más importantes que necesita el colectivo LGTBI, como también, a su juicio, la necesidad de impulsar una ley trans asturiana.

García Bernardo, por su lado, ha asegurado, con referencia a la solicitud de que en las dependencias municipales de atención al público haya formularios no binarios, que se trata de una medida "muy importante, porque no todos somos hombres o mujeres. "Haypersonas que no se sienten identificadas con este binarismo de género", ha sostenido.

"Crear formularios que no tengan marca de género es importantetambién desde el punto de vista del feminismo y de la lucha contra el machismo, porque al no tener marca de género estaríamos incluyendo a todas las personas", ha defendido.