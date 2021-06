Hosbec demana a totes les CCAA que "copien" a la Comunitat i permeten adaptar la vacunació a les vacances

Així ho ha manifestat aquest divendres la secretària general de la patronal hotelera, Nuria Montes, en una roda de premsa en la qual s'ha analitzat la situació del sector hoteler a l'inici de l'estiu i les seues perspectives de futur.

Per a Montes, la possibilitat d'establir un sistema de cita per a la vacunació que siga compatible els viatges vacacionals és "molt important" i ha fet una valoració "molt positiva" d'aquest anunci, realitzat per president de la Generalitat, Ximo Puig.

Segons la secretària general d'Hosbec, amb les cites que s'estan donant actualment, a voltes amb uns pocs dies d'antelació o fins i tot 48/24 hores abans, "la gent no sap quan la van a cridar per a la vacunació" i "té eixa inquietud que li coincidisca la seua vacunació amb el seu període de vacances" estant de viatge.

Per açò, espera que "aquesta iniciativa la copien la resta de comunitats i que siguen els usuaris, els ciutadans, els que puguem triar el nostre període de vacunació per a fer-ho compatible i no tinguem eixa por de: no vaig a anar-me de vacacions per si em criden per a vacunar-me. Açò és el pitjor que podria passar", ha assegurat.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, anunciava aquest dijous la iniciativa valenciana durant la sessió de control de Les Corts, on va assenyalar que "la millor manera" de defendre els interessos dels valencians en aquests moments és "superar la pandèmia i reactivar l'economia".

Per açò, com a mesura per a reactivar l'economia a la portes de la temporada turístiques va avançar que "en breu" els valencians podran adaptar la seua cita de vacunació a les seues vacacions i viatges.

Puig va recordar que a la Comunitat Valenciana ja hi ha més de 3 milions de dosis administrades -un total de 2.092.408 persones expliquen ja amb una dosi de la vacuna i 1.155.825 persones la vacunació completa-, aquesta setmana es marcarà un nou rècord amb més de 400.000 dosis inoculades i s'ha avançat una setmana la vacunació al grup de 40 a 49 anys.