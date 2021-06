Conchita, tres años después de sufrir preeclampsia y estar en coma: "No tendré más hijos, me da miedo"

Cualquiera que haya escuchado El viaje, uno de los últimos temas de la cantante Conchita, se habrá emocionado. Lo mismo le ocurrió a Sara Carbonero que, en el mes de febrero, rompió a llorar en directo en un programa de radio. El sencillo de la artista hispano-finlandesa narra los miedos tras convertirse en madre por primera vez. "He escuchado esta canción veinte veces, porque los que somos padres sabemos que lo dice todo", comentó la presentadora sin poder evitar las lágrimas.

La emoción volvió a repetirse este lunes cuando Conchita aterrizó en los Premios Nº1 de Cadena 100 y, a través de su música, logró emocionar a Paz Padilla, Tania Llasera, Patricia López Arnaiz e Irene Villa, entre muchos otros. Y es que detrás de la canción se esconde la lucha de la cantante con el embarazo. En El viaje, incluso, cuenta que no sabe si acertó al traer a su hijo al mundo.

Era el año 2018 y Conchita decidió, junto a su pareja, Pablo Cebrián, tener un hijo. En verano de ese mismo año le diagnosticaron preeclampsia, una complicación que conlleva un aumento de la presión arterial. Los médicos empujaron a adelantar el parto al séptimo mes de gestación. Entonces, la artista entró en coma durante tres días y su hijo, al que se refiere como su "pichón", pasó 53 días en neonatología.

Aunque el camino era de lo más oscuro, ambos consiguieron salir adelante y ahora Conchita vive para contar su historia. "Hace dos años y pico, cuando escribí El viaje, jamás imaginé que me iba a llevar hasta aquí, hasta estos premios, al Guggenheim. No esperaba este recibimiento. De hecho, cuando la escribí, ni siquiera pensé que la fuera a escuchar nadie. Fue algo muy mío. Aunque sí creía mucho en el poder de la letra, porque pensaba que si a mí me removía tanto, también podía pasar con otra gente", contó la cantante a La Otra Crónica.

"Desde el lanzamiento, me han escrito muchísimas personas contándome su historia, cómo están y cómo evolucionan. Es que, cuando estás en esta situación, necesitas hablar con gente a la que le ha pasado algo parecido. Y estoy muy agradecida por todo lo que ha ocurrido. Solo han pasado cosas increíbles y mágicas", agregó la artista.

Además, Conchita reveló que la preeclampsia, el riesgo y el coma también pusieron su vida patas arriba: "A mí me cambió la vida, totalmente, de verdad. Lo ves todo de otra manera y disfrutas mucho más de la vida, de cada detallito. Incluso los problemas desaparecen todos de golpe y te das cuenta de que nos hacemos un mundo de problemas que no son tan graves. También comencé a valorar otras cosas. Justo como le pasó a la gente en la cuarentena. Con la pandemia, a mí este sentimiento se me duplicó".

La cantante, aunque está convencida de que traer a su hijo "a este mundo de locos" ha sido "lo mejor" que ha hecho en su vida, tiene claro que no volverá a quedarse embarazada: "No, no tendré más hijos. Me da miedo".